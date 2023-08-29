Знайшли на підлозі без свідомості: Адель стало погано під час концерту

Англійська співачка Адель відома своїм потужним голосом і яскравою манерою виконання. На даний момент вона вважається однією з найуспішніших співачок нашого часу.
Між тим мало хто знає, яку ціну доводиться платити артистці за таку славу. Так вона розповіла виданню The Sun, що під час одного з її недавніх концертів у Лас-Вегасі Адель втратила свідомість від болю.
Її команда, схвильована тривалою відсутністю зірки, знайшла її за лаштунками лежачою на підлозі. Співачку привели до тями та зробили невелику перерву у виступі, щоб вона відновила сили. Адель стверджує, що причиною її поганого самопочуття став радикуліт, який дошкуляє її вже досить давно.
Також 35-річна артистка зазначила, що хронічний біль переслідує її більшу частину її дорослого життя. До неприємних відчуттів в спині можуть привести як стрес і перевтома, так і невдала поза. На сцені Адель переносить вагу тіла то на одну ногу, то на іншу, щоб уникнути загострення.
Раньше голлівудські зірки вразили знанням української мови - на честь Дня Незалежності Лев Шрайбер, Кетрін Винник, Марк Стронг, Міша Коллінз та ін. прочитали вірш відомого українського поета.
Також 48-річна голлівудська акторка Шерон Стоун розповіла, чому більше не буде товстіти для ролі - її організм більше не витримує різких перепадів ваги, через що у артистки почалися проблеми.
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