Зірка Голосу країни вагітна первістком

Інеса Грицаєнко похвалилася животиком на свіжих знімках.

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Інеса Грицаєнко вагітна - співачка з гурту Sestra показала животик / колаж: Главред, фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Українська співачка та учасниця Голосу країни-12 Інеса Грицаєнко з гурту SESTRA заінтригувала шанувальників свіжими фото. У її блозі в Instagram з'явилися знімки, на яких артистка демонструє новий лук.

Багато хто звернув увагу на те, що живіт Грицаєнко помітно округлився, як на ранніх термінах вагітності. При цьому співачка залишила до фото неоднозначний підпис: "Пресу не буде".

У коментарях фанати і близьке оточення Інеси вітають її з майбутнім поповненням, і вже гадають, на кого чекає молода мама.

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Утім варто зазначити, що зірка, чиї знімки наробили стільки галасу, коментувати свій стан не поспішає. Інеса Грицаєнко так офіційно не підтвердила і не спростувала приписувану їй вагітність.

Інеса Грицаєнко вагітна - співачка з гурту Sestra показала животик / колаж: Главред, фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Що таке Голос країни? Голос країни - українське пісенне талант-шоу, яке виходить на 1+1 з 2011 року. Є адаптацією нідерландського формату The Voice. Вокалісти за допомогою зіркових тренерів змагаються в кількох етапах за звання "голосу країни" і контракт зі студією звукозапису. Загалом вийшло 13 сезонів "Голосу", два з яких - під час повномасштабної війни (13 - повністю; зйомки 12-го було перервано через початок вторгнення рф, і продовжено в жовтні 2022 року).

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