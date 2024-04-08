Відома співачка зізналася в таємній залежності через яку втратила друзів

Не всі близькі Lida Lee змогли пройти випробування життєвими труднощами.

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Lida Lee проблеми з алкоголем - співачка визнала залежність / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Наприкінці січня українська співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) потрапила на відео під час відпочинку після виступу. Вона сиділа в барі та вживала алкоголь у великих кількостях. Тоді інсайдери повідомили пресі, що артистка так переживає емоційну кризу через проблеми в особистому житті.

Днями блогер-пліткар Богдан Беспалов випустив ролик, у якому розповів, спираючись на джерела з близького оточення Ліди Лі, що артистка справді має проблеми з алкоголем, і зараз проходить лікування від залежності. Як доказ він навів фрагмент відео, яке Скорубська відправляла друзям в груповий чат із клініки.

Новина про це швидко розлетілася таблоїдами. Lida Lee залишилося лише підтвердити, що зараз вона працює над вирішенням проблем. Також у своєму блозі в Instagram артистка висловила своє засмучення щодо того, що серед її близького оточення знайшлися люди, які не тільки не вміють зберігати секрети, а й діляться ними з пресою.

відео дня

"У найвразливіший період життя від самих близьких друзів ніж у спину... Думаю, зможу колись розповісти, але не зараз. Я не прощаюся. Це лише останній епізод "Прірви", - написала артистка.

Lida Lee проблеми з алкоголем - співачка визнала залежність / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Хто така Lida Lee? Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" та "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.

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