Хто з фіналістів Голосу країни-12 мріє про Марс, а хто чекає на дитину: ТОП-5 фактів про учасників

Голос країни-12 - Суперфінал: цікаві факти про учасників / Прес-служба

Вже цієї неділі, 20 листопада, о 19:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться грандіозний патріотичний суперфінал головного музичного проєкту Голос країни-12. Суперфінал улюбленого проєкту українських глядачів відбудеться у спеціальному форматі, який відповідає умовам воєнного часу. Глядачі побачать виступи суперфіналістів із команд Олі Полякової, Потапа, DOROFEEVA, а також команди Другий шанс народного тренера Андрія Мацоли та Олександри Заріцької. Вперше за історію проєкту учасники матимуть змогу на головній сцені країни презентувати свій авторський матеріал, який вони написали під час повномасштабної війни. Усі фіналісти - справжні народні зірки, які своїм талантом прокладають собі шлях до перемоги та показують всьому світу, як звучить найспівочіша нація світу.

Пропонуємо ближче познайомитися з талановитими фіналістами та дізнатися ТОП-5 фактів про кожного з них.

Команда DOROFEEVA:

Свіріденко Олександр:

Від початку повномасштабного вторгнення знаходиться у лавах ЗСУ та захищає державу від окупантів; Грає на гітарі; Є солістом військового оркесту; Під час війни дав більше 30 концертів для військових; Мріє стати відомим співаком.

Свіріденко Олександр - фіналіст команди DOROFEEVA / Прес-служба

Інесса Грицаєнко:

Окрім музики, захоплюється психологією; Закінчила КМАМ ім Р.М.Глієра з відзнакою; В дитинстві завжди збирала дітей навколо себе та влаштовувала для них концерти; Пише пісні у найнестандартніших місцях: метро, маршрутки, на концертах; Займається боксом;

Інесса Грицаєнко - фіналістка команди DOROFEEVA/ Прес-служба

Аліє Хаджабадінова:

Захоплюється темою колонізації Марсу та мріє побувати у космосі; За освітою диригент, але працює у IT-компанії; В 17 років мала перший великий сольний концерт в м.Сімферополь в Кримському українському музичному театрі. Під час зйомок travel програми випила морську воду з корабельного плафону. Цей ритуал посвяти в моряки провів капітан 1 рангу; Улюбленим заняттям в дитинстві був спів в полі;

Аліє Хаджабадінова - фіналістка команди DOROFEEVA / Прес-служба

Давід Маскіса:

Наразі знаходиться в лавах ЗСУ та захищає Україну від окупантів; Працював механіком у головних авто-концернах Европи; В 15 років переїхав до Німеччини з мамою, але повернувся в Україну заради мрії стати музикантом; Грає на барабанах, саксофоні та гітарі; Працював у магазині музичних інструментів маркетологом.

Давід Маскіса - фіналіст команди DOROFEEVA / Прес-служба

Команда Олі Полякової:

Олена Чукаленко:

Грає на саксофоні, гітарі та фортепіано; Працювала диригенткою у хорі; Під час вступу до університету випадково потрапила не на той факультет і 2 місяці ходила не на свої пари; В 6 років отримала першу гран-прі на співочому європейському конкурсі. Суммарно має 12 нагород; Навчалася акторскій майстерності в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Олена Чукаленко - фіналістка команди Олі Полякової / Прес-служба

Соловйов Сергій:

Навчався в музичній школі чотири роки, на п’ятому був відрахований; Мріяв працювати водієм потягу, але за фахом - електрик; Поборов свій страх та стрибнув з парашютом; Обожнює тварин, зокрема котів і панд; Улюблена цифра 9.

Соловйов Сергій - фіналіст команди Олі Полякової / Прес-служба

Ганна Кіндзерська:

З 16 років працювала диригентом хору; Обожнює походи в гори та гру у волейбол; З дитинства мріяла стати повітряною гімнасткою; На вступ до музичного коледжу приїхала на фурі; У другому класі початкової школи провела урок для першачків;

Ганна Кіндзерська - фіналістка команди Олі Полякової / Прес-служба

Дімаш Даулетов:

Брав участь у шоу Голос в Казахстані; Працював співаком у ресторані; За професією машиніст екскаватора та бульдозера; Працював на заводі 4 роки; Мріє стати відомим на весь світ співаком;

Дімаш Даулетов - фіналіст команди Олі Полякової / Прес-служба

Команда Потапа:

Карина Столаба:

Не закінчила музичну школу; Захоплюється Танцями з зірками та мріє взяти участь у шоу; Мріяла бути моделлю, але любов до їжі розвіяла цю мрію; Дуже відповідально ставиться до свого аккаунту в Тікток; Обожнює зелений колір;

Карина Столаба - фіналістка команди Потапа / Прес-служба

Павло Нажига:

В 27 років стане багатодітним батьком, адже зараз вони з дружиною чекають на третю дитину; 3 роки вчився у музичній школі по класу аккордеон; Обожнює спорт, професійно займався боксом та працював тренером у спортзалі; Планує будівництво будинку для своєї сім’ї; Мріє про лабрадора.

Павло Нажига - фіналіст команди Потапа / Прес-служба

Палюх Василь:

З 8-ми років двічі на тиждень їздив у філармонію, яка знаходилася за 115 км від його дому, аби займатися вокалом. В такому графіку вокаліст жив 8 років; В 12 років отримав премію "Людина року" в номінації "Юний талант року"; Навчаючись в академії музики, паралельно став іподияконом в церкві; Має трьох молодших братів; Мріє побувати у Норвегії;

Палюх Василь - фіналіст команди Потапа / Прес-служба

Михайло Цар:

Музика важлива для Михайла, як повітря; Перед важливими подіями завжди хворіє; Закінчив музичну школу по класу гітари; Обожнює бабусину їжу, вважає, що немає смачнішої; Улюблена цифра 6.

Михайло Цар - фіналіст команди Потапа / Прес-служба

Нагадаємо, на сайті 1+1 триває голосування за повернення улюбленого учасника, який залишив проєкт на етапі Нокаутів, у команду Другого шансу. Таким чином, глядачі подарують учаснику другий шанс - можливіть боротись за перемогу в фіналі. Народне голосування розпочалось на сайті телеканалу 1+1 одразу після закінчення останнього телевізійного епізоду Нокаутів та триватиме до 16 листопада 00:00. Імʼя переможця голосування дізнаємося вже незабаром. Минулого сезону таким чином телеглядачі повернули до проєкту Сергія Лазановського, який врешті переміг у Голосі країни - 11.

Проголосувати можна тут.

Дивіться суперфінал Голосу країни 20 листопада о 19:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".