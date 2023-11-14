Зірка "Будиночку на щастя" змінила ім'я та розкрила причину цього рішення

Ім'я Віталіни Біблів стало свідченням міцності її характеру та особистих переконань.

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Віталіна Біблів розповіла, чому змінила ім'я / колаж: Главред, фото: instagram.com/vitalinabibliv

Українська акторка, Заслужена артистка України Віталіна Біблів чітку проукраїнську позицію мала вже в юнацтві, яке припало на період СРСР. Свою національну ідентичність вона усвідомила досить рано, що зіграло важливу роль в її кар'єрі.

В інтерв'ю для oboz.ua акторка розповіла, що ім'я, під яким її знає вся країна, насправді вона отримала не при народженні - вона змінила його в 16 років.

Біблів поділилася історією про те, як батьки обирали для неї ім'я: "Родичі вирішували, як мене назвати, колективно. У батьків картуз накидали варіанти. Я могла бути Ларисою, Ніною. А мій брат тоді закохався в дитячому садочку у дівчинку, яку звали Віталіна. Ну, написали і це. Його і витягли". Однак, коли тато пішов записувати ім'я дівчинки, його переконали, що такого імені не існує. Тому в документах акторки до 16-ти років значилося "Віта".

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Що ж стосується її прізвища, то і тут зіграла роль політика партії - прізвище "Біблів" не підходило для дівчинки. "Коли прийшов час отримувати паспорт, пішла і змінила свідоцтво про народження, де вписала своє ім'я – Віталіна. І прізвище – Біблів, бо була записана Бібліва. Що тут скажеш, Радянський Союз: жіночі прізвища мають закінчуватися на "а". Правда, смішно? І мені – ні. Я всю ту дурість виправила, і від 16 років – Віталіна Біблів", - розповіла артистка.

Тепер дані акторки пишуться на український манер, саме так, як подобається їй, не "Віта Бібліва", а "Віталіна Біблів".

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