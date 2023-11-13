Винник через безгрошів'я планує європейський тур 'для біженок-вовчиць' - ЗМІ

З'явилися чутки про те, що скоро команда Олега Винника оголосить про нові гастролі співака.

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Беспалов розповів про плани Олега Винника / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taunetaisia, instagram.com/olegg.vynnyk

Український співак Олег Винник під час повномасштабної війни переїхав з родиною до Німеччини. Довгий час артист приховував цей факт і від публічних висловлювань відмовлявся.

У своєму єдиному з 24 лютого 2022 року інтерв'ю він підтвердив, що був змушений покинути країну через серйозну хворобу, яка залишилася неназваною. Між тим його друзі і фан-клуб, які залишилися в Україні, заявляють, що Винник створив благодійний фонд, який активно допомагає українським захисникам і мирним громадянам.

Блогер-пліткар Богдан Беспалов піддає цю інформацію сумніву - його інформатори з близького оточення співака стверджують, що збір коштів не несе благодійної складової, а проводиться в особистих інтересах артиста.

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Більше того: Беспалов заявляє, що найближчим часом Винник може оголосити європейський тур під егідою допомоги ЗСУ. Однак головною метою артиста буде виправлення його фінансового становища, що значно похитнулося, мовляв гроші, зароблені в Україні до війни , стрімко закінчуються, і не останню роль в цьому відіграють звички співака та його дружини жити в розкоші і час від часу балувати себе забороненими речовинами.

"Зараз Олег Винник, має великі фінансові проблеми через те що він [далі блогер показує жест, що натякає на прийом артистом та його дружиною заборонених речовин]. Гроші майже закінчилися, за щось потрібно жити, адже вони звикли до красивого образу життя. І прямо зараз Олег Винник з оновленим складом своєї команди ламає голову, як саме він може оголосити європейський тур і виступати за кордоном. Підзаробити грошенят на красиве життя за рахунок українських біженок-вовчиць. Все це буде під соусом допомоги ЗСУ", - розповів Богдан Беспалов.

Раніше Олег Винник пояснив, чи перекладатиме свої суперхіти українською мовою за прикладом багатьох українських артистів. З цього приводу артист має вкрай категоричну думку.

Також співак, несподівано для своїх прихильниць, розкрив ім'я своєї дружини, а також підтвердив наявність у нього сина. Винник зазначив, що дитину він приховував заради її ж безпеки.

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