"Зоряний Лорд" Кріс Пратт і старша донька Шварценеггера стануть батьками - ЗМІ

Голлівудський актор, відомий завдяки фільмам "Вартові Галактики" і "Світ Юрського періоду", Кріс Пратт і старша донька Арнольда Шварценеггера, письменниця Кетрін Шварценеггер, познайомилися в 2018 році. Рік потому вони одружилися, а ще через рік стали батьками.
Наразі в сім'ї Шварценеггер-Пратт росте двоє дітей - Лайла Марія (серпень 2020 року) та Елоїз Крістіна (травень 2022 року). Однак, за чутками, скоро їх може стати більше.
Інсайдер із близького оточення сімейної пари повідомив виданню People, що 34-річна Кетрін чекає на третю дитину. Поки що ні вона, ні її зірковий чоловік та сім'я цю подію не коментують.
У соціальних мережах Кетрін Шварценеггер показує знімки зі спини, не з'являється в повний зріст або ж публікує архівні фото. Шанувальникам зіркової пари це здається переконливим доказом того, що скоро вони оголосять про поповнення в родині.
Хто такий Арнольд Шварценеггер?
Арнольд Шварценеггер - культурист, актор і політичний діяч. П'ятиразовий володар титулу "Містер Всесвіт" і семиразовий - "Містер Олімпія", засновник конкурсу бодібілдингу "Арнольд Класік". 38-ий губернатор американського штату Каліфорнія (2003-2011). Володар премій "Золотий глобус" (1977), "Сатурн" (1992) та іменної зірки на голлівудській Алеї слави. Найвідоміші кінороботи: "Конан-варвар" (1982), "Хижак" (1987), "Згадати все" (1990), серія фільмів "Термінатор".
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Раніше 21-річна дочка Біла Гейтса підтвердила роман з онуком легендарного музиканта. Фібі з'явилася на свій випускний із престижного університету в компанії спадкоємця іменитого сімейства.
Також стало відомо, що у зірки "Щоденника пам'яті", 94-річної акторки Джини Роулендс, діагностували хворобу Альцгеймера. Про це пресі повідомив син артистки.
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