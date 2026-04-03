Помилка: колишній чоловік путіністки Єгорової прокоментував шлюб із нею

Олена Кюпелі
3 квітня 2026, 13:54оновлено 3 квітня, 14:28
Чоловік путіністки Єгорової повідомив про те, що помилився, одружуючись із нею.
Колишній чоловік Єгорової шкодує про шлюб із нею
Колишній чоловік Єгорової шкодує про шлюб із нею

Коротко:

  • Що сказав Єгоров про свою колишню
  • Чому він шкодує про цей шлюб

Відомий український режисер Семен Горов (справжнє прізвище – Єгоров) та колишній чоловік шаленої путіністки Сніжани Єгорової назвав шлюб із нею – помилкою.

Як розповів він в інтерв'ю Славі Дьоміну, пара познайомилася під часнавчання у Київському театральному інституті . Вона була студенткою акторського факультету, а він – режисерського.

Режисер Єгоров дав інтерв'ю
Режисер Єгоров дав інтерв'ю

Почалося все з романтичних мрій про мистецтво, але побут швидко розставив усе на місця. За його словами, відносини почалися природно: "Просто цікаво було спілкуватися. Ми були дуже молоді, всі в мистецтві, у якихось мріях про майбутнє".

Режисер однозначно додав, що на той момент кар'єра для нього була на першому місці, а до ролі відповідального чоловіка та батька двох дочок (Стасі та Олександри) він просто не дозрів.

Як зараз виглядає путіністка Єгорова
Як зараз виглядає путіністка Єгорова

"Це була помилка, тому що ми були надто молоді. Навіщо ми одружилися, незрозуміло. Ми були ще дуже молоді", – сказав він.

"Було дуже багато скандалів і усіляких неприємних моментів. Не я був ініціатором нашого розлучення. Просто в якийсь момент стало зрозуміло, що краще окремо, тому що нічим добрим це не закінчиться", - зазначив він.

Раніше Главред повідомляв, що український блогер і ведучий шоу "Хто зверху" Богдан Буше (Шелудяк), який два роки тому повідомив про дивну хворобу, розповів як зараз живе .

Раніше також народна артистка України Катерина Бужинська повідомила радісну новину і поділилася, що нарешті повертається на сцену після лікування тяжкої хвороби .

Вас також може зацікавити:

Хто така Сніжана Єгорова

Сніжана Єгорова – колишня українська телеведуча. Народилася у Новій Каховці.

Після анексії Криму Росією та початку війни на сході України неодноразово заявляла про те, що підтримує політику президента РФ Володимира Путіна. Як пише Вікіпедія , 19 жовтня 2022 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Сніжана Єгорова включена до списку санкцій України осіб "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України.

Сніжана Єгорова
РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Реклама

Популярне

Більше
Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Останні новини

04:55

Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин хлопчик: син Брітні Спірс взяв її прізвище

03:15

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

02:58

Стала власною тінню: Анджеліна Джолі злякала зовнішнім виглядом

Імпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в СШАІмпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в США
02:14

Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" разом із дітьми потрапила в ДТПВідео

01:22

Валерій Харчишин розповів про службу свого сина-воїна

05 квітня, неділя
23:57

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:26

"У це важко повірити": раптово помер соліст Національної опери України

Реклама
23:05

На Київ чекає погодний сюрприз: температура різко зміниться

23:05

Важливо не прогавити момент: коли обробляти кісточкові дерева від моніліозаВідео

22:08

Луческу ввели у штучну кому: який стан екс-тренера Динамо та Шахтаря

21:28

Карма для зрадника: на фронті знищено ексголову управління СБУ, який втік до РФ

20:24

США можуть втратити місце головного посередника щодо України: несподіваний прогноз

19:35

"Попала на гачок": Нікітюк зробила заяву про сина

19:27

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:10

Росія рухається до моделі "чебурнета": Денисенко розкрив задум ПутінаПогляд

18:59

"Це занадто швидко": поет-воїн Вишебаба вдруге одружується

18:37

Угода "вже завтра", або…: Трамп висунув новий ультиматум Ірану

Реклама
18:27

Секрет зберігання рису та гречки: що покласти всередину, щоб не було комахВідео

18:10

Зеленський прибув до Сирії та зустрівся з президентом: про що домовилися

17:27

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

17:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

17:23

Потужні удари ЗСУ: у вогні НПЗ, авіація та стратегічні склади РФ

17:22

Які квіти нести на могилу: помилка при виборі може мати значення

17:10

Влупить дощове похолодання: якою буде погода на Великдень

16:47

Чого не можна робити у свято 6 квітня: важливі прикмети

16:45

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

16:33

Забудьте про гіркі огірки: експерт назвав просте правило для солодкого врожаюВідео

16:29

Як назавжди позбутися голубів на балконі: дієва стратегія замість щотижневого прибирання

16:17

Звільнено 12 населених пунктів і сотні кілометрів: Сирський назвав напрямок

15:21

Мороз, мокрий сніг і грози: Україну накриє різке похолодання

15:06

"Росія бреше та грається з Трампом": Зеленський відповів на зухвалі вимоги Кремля

15:01

Що приховує українська земля - найважливіші знахідки археологів

14:45

Кому 6 квітня слід молитися за зміцнення здоров’я: яке церковне свято

14:22

Вивела на сцену "джокера": Jerry Heil здивувала гостей на сольникуВідео

13:57

Підживлення полуниці навесні: помилка, що зменшує врожай

13:47

"Образ був злізаний": зірка 90-х розповів про давню образу на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Реклама
12:49

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

12:45

Ціни знову злетіли: на яких заправках найдешевше пальне

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

11:56

Прибирати на чужій могилі - гріх чи добра справа: що каже церква

11:32

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

11:24

Вербна неділя: що можна і не можна робити у свято

10:53

Підготовка насіння перед посівом: що потрібно знати

10:37

"Я боюся": Зеленський попередив про ризик зниження підтримки України через Іран

10:35

Багато постраждалих дітей та дорослих: РФ атакувала СумщинуФото

09:30

США врятували другого пілота з літака, збитого в Ірані: Трамп зробив заяву

