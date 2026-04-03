Помилка: колишній чоловік путіністки Єгорової прокоментував шлюб із нею

Коротко:
- Що сказав Єгоров про свою колишню
- Чому він шкодує про цей шлюб
Відомий український режисер Семен Горов (справжнє прізвище – Єгоров) та колишній чоловік шаленої путіністки Сніжани Єгорової назвав шлюб із нею – помилкою.
Як розповів він в інтерв'ю Славі Дьоміну, пара познайомилася під часнавчання у Київському театральному інституті . Вона була студенткою акторського факультету, а він – режисерського.
Почалося все з романтичних мрій про мистецтво, але побут швидко розставив усе на місця. За його словами, відносини почалися природно: "Просто цікаво було спілкуватися. Ми були дуже молоді, всі в мистецтві, у якихось мріях про майбутнє".
Режисер однозначно додав, що на той момент кар'єра для нього була на першому місці, а до ролі відповідального чоловіка та батька двох дочок (Стасі та Олександри) він просто не дозрів.
"Це була помилка, тому що ми були надто молоді. Навіщо ми одружилися, незрозуміло. Ми були ще дуже молоді", – сказав він.
"Було дуже багато скандалів і усіляких неприємних моментів. Не я був ініціатором нашого розлучення. Просто в якийсь момент стало зрозуміло, що краще окремо, тому що нічим добрим це не закінчиться", - зазначив він.
Хто така Сніжана Єгорова
Сніжана Єгорова – колишня українська телеведуча. Народилася у Новій Каховці.
Після анексії Криму Росією та початку війни на сході України неодноразово заявляла про те, що підтримує політику президента РФ Володимира Путіна. Як пише Вікіпедія , 19 жовтня 2022 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Сніжана Єгорова включена до списку санкцій України осіб "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України.
