Зібров показав милі фото з донькою, зятем та Іриною Білик

Відомий попспівак Павло Зібров уперше за тривалий час показався з 27-річною донькою Діаною та її нареченим Андрієм Іщенком.

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Павло Зібров поділився сімейними фото / колаж Главред, фото Instagram та УНІАН

Легендарний український поп-співак Павло Зібров не так, щоб дуже часто ділиться з фанатами новинами про свою сім'ю. Але цього разу музикант зробив виняток і на своїй сторінці в Instagram виконавець опублікував рідкісне фото з 27-річною донькою Діаною та її нареченим, бізнесменом Андрієм Іщенком.

Зібров разом із дочкою і майбутнім зятем побував на якомусь світському заході. Сам артист одягнув фірмовий костюм на кшталт смокінга. Його дочка вибрала дуже стриманий чорний лук. А ось майбутній зять був яскравий і на захід одягнув блакитний костюм.

Трохи пізніше Зібров опублікував спільне фото зі своєю кумою, легендарною співачкою Іриною Білик.

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"Наша королева шоу-бізнесу, красуня, талант, а найголовніше - світла, надійна, добра подруга. Обожнюємо і любимо всією сім'єю!" - підписав фото співак.

Нагадаємо, раніше українська співачка Юлія Лущинська зізналася, що хотіла покінчити життя самогубством. Її переслідували і хейтили через вихід нової пісні, через що артистку стали відвідувати суїцидальні думки.

Також український співак-воїн, вокаліст гурту Бумбокс Андрій Хливнюк під час нещодавнього концерту назвав неочікувані умови, за яких він готовий повернутися до виконання своїх російськомовних хітів, зокрема "Вахтерам".

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