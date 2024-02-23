'Знущались через пісню': українська співачка хотіла покінчити життя самогубством

Після випуску пісні Юлії Лущинської її почали погрожувати та ображати не лише в Мережі, а й на вулиці.

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Співачку ледь не довели до самогубства / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео

Сучасна співачка Юлія Лущинська відверто розповіла своїм прихильникам, що вона була за крок до самогубства. Такі жахливі думки почали переслідувати її після виходу у світ композиції "Танцюю гопака".

Артистка в своєму Instagram розповіла, що після випуску пісні їй почали погрожувати та ображати. Вона боялась вийти з дому, адже на вулиці їй говорили неприємні речі.

"Мені погрожували та хотіли вбити. Ображали та булили щодня й щохвилини. Коли впізнавали, то починали насміхатись і викрикувати образливі слова, навіть у ТЦ. А я відчувала себе зовсім не захищеною. я не могла вийти з дому сама. Хотілось заховатись від всіх", - поділилась співачка. відео дня

Жорстокий булінг людей через трек, дуже погано вплинув на емоційний стан співачки. Юлії було дуже боляче та вона не розуміла, куди їй рухатися далі. Саме тоді виконавицю почали переслідувати думки про самогубство.

Юлія Лущинська розповіла про знущання людей / скріншот: Instagram

"В один день я закрилась у темній кімнаті. Ніч. Я знову декілька годин ридала від болю вже у котрий раз. А потім підійшла до вікна 15 поверху. І почала думати: "Навіщо я живу?", "А що я вже встигла зробити?", "А як відреагує мама коли мене не стане?", "А чи буде сумувати сестра?", - поділилась артистка.

Однак, артистка не наважилась на страшне рішення у своєму життя, а вже за кілька днів вона дізналась, що вагітна. З того часу думок про самогубство у співачки не з'являлось.

"Через декілька днів я дізналась, що вагітна. Більше не було у мене таких думок. Бо я не в праві лишати життя іншої маленької, ні в чому не винної дитини. Мене врятувала моя дитина, бо ще декілька таких ночей і я б не змогла втримати своє бажання не жити", - зізналась Лущинська.

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