"Життя триває": Світлана Тарабарова вагітна втретє

Світлана Тарабарова стане мамою втретє / instagram.com/tarabarova

32-річна українська співачка Світлана Тарабарова на своїй сторінці в Instagram повідомила шанувальникам радісну новину - вона стане мамою втретє.

Вона показала свої перші "вагітні" фотографії та позитивний тест на вагітність. Знімки вона підписала: "Життя триває 3.0❤️". Співачка і сама народилася в багатодітній родині, тому не дивно, що коли у неї з'явилася власна, діти для неї опинилися в пріоритеті.

Світлана Тарабарова - мама Івана (2018 р.н.) і Марії (2020 р. н.). Діти народилися в шлюбі співачки з її концертним директором Олексієм Бондарем. Подружжя разом з 2011 року, в вони 2016 уклали офіційний шлюб.

Світлану Тарабарову вже вітають друзі і колеги: ведучий Слава Дьомін, співачки МамаРіка і М'ята, співак Сергій Лазановський, ведуча Соломія Вітвіцька, акторка Анна Сагайдачна та ін.

Світлана Тарабарова стане мамою втретє / instagram.com/tarabarova

Раніше стало відомо, що колумбійська поп-зірка Шакіра відсудила у чоловіка, футболіста Жерара Піке, опіку над їх спільними дітьми Міланом і Сашею. Артистка і спортсмен розлучаються через невірність останнього.

Також голлівудська комедійна акторка Ребел Вілсон, після скоєного нею камінг-ауту, як бісексуальної жінки, стала матір'ю в перший раз. У Вілсон народилася донька.

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