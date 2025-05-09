Ілона Гвоздьова таємно розлучається з чоловіком - деталі

Ілона Гвоздьова наважилася на серйозний крок.

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Ілона Гвоздьова - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ілона Гвоздьова

Коротко:

Ілона Гвоздьова подала на розлучення

Коли розглядатимуть справу

Українська відома хореографиня Ілона Г воздьова вирішила розлучитися з чоловіком - бізнесменом Іваном Хом'ячуком.

Як стало відомо, справу про розлучення розглядатимуть у Києво-Святошинському районному суді 4 липня. На розлучення подала Гвоздьова 19 березня, але поки що не давала коментарів з приводу свого рішення.

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Зазначимо, Ілона перестала публікувати фото з чоловіком, а також не з'являється з ним на публіці, також раніше хореограф уже повідомляла, що її шлюб на межі розлучення.

Ілона Гвоздьова подала заяву до суду / фото: скрін court.gov.ua/fair/

До речі, Гвоздьова вже не вперше подає на розлучення, 2017 року вона також хотіла розлучитися, але потім попросила суд не розглядати заяву.

Ілона Гвоздьова з сім'єю / фото: instagram.com, Ілона Гвоздьова

У пари є двоє дітей - дочка Валерія і син Домінік, ще в серпні Ілона публічно зізнавалася в коханні чоловікові.

"15 років разом, з них 10 - у шлюбі. Продовжуємо танцювати і балансувати. Так багато є що написати, але я залишу ці слова для тебе наодинці. Просто люблю, просто твоя до кінця і всупереч усьому", - зізнавалася Гвоздьова.

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Хто така Ілона Гвоздьова? Гвоздьова Ілона стала відомою в широких колах після участі в проєктах "Танцюють всі", а потім "Танці з зірками", вона українська танцівниця, хореограф, а також педагог. Засновниця власної студії танцю Gvozdeva Dance Complex.

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