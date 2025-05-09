Ілона Гвоздьова таємно розлучається з чоловіком - деталі

Коротко:
- Ілона Гвоздьова подала на розлучення
- Коли розглядатимуть справу
Українська відома хореографиня Ілона Г воздьова вирішила розлучитися з чоловіком - бізнесменом Іваном Хом'ячуком.
Як стало відомо, справу про розлучення розглядатимуть у Києво-Святошинському районному суді 4 липня. На розлучення подала Гвоздьова 19 березня, але поки що не давала коментарів з приводу свого рішення.
Зазначимо, Ілона перестала публікувати фото з чоловіком, а також не з'являється з ним на публіці, також раніше хореограф уже повідомляла, що її шлюб на межі розлучення.
До речі, Гвоздьова вже не вперше подає на розлучення, 2017 року вона також хотіла розлучитися, але потім попросила суд не розглядати заяву.
У пари є двоє дітей - дочка Валерія і син Домінік, ще в серпні Ілона публічно зізнавалася в коханні чоловікові.
"15 років разом, з них 10 - у шлюбі. Продовжуємо танцювати і балансувати. Так багато є що написати, але я залишу ці слова для тебе наодинці. Просто люблю, просто твоя до кінця і всупереч усьому", - зізнавалася Гвоздьова.
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Хто така Ілона Гвоздьова?
Гвоздьова Ілона стала відомою в широких колах після участі в проєктах "Танцюють всі", а потім "Танці з зірками", вона українська танцівниця, хореограф, а також педагог. Засновниця власної студії танцю Gvozdeva Dance Complex.
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