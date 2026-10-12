"У Києві": Оля Фреймут показала рідкісну романтику із чоловіком

Оля Фреймут поділилася раніше неопублікованими знімками зі своїм чоловіком Володимиром Локотком та дітьми.

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Оля Фреймут - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Фреймут

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Оля Фреймут показала ексклюзивні кадри з чоловіком і дітьми

Чи сумує телеведуча за Києвом

Телеведуча Оля Фреймут, яка зараз мешкає з дітьми у Великій Британії, заглянула до сімейного архіву та показала в Instagram кадри щасливого життя в Києві до початку повномасштабної війни. На знімках з’явився й чоловік зірки Володимир Локотко.

Знаменитість опублікувала чорно-білу добірку фотографій, на яких зафіксовані найтепліші моменти її життя в Києві. Особливу увагу шанувальників привернули рідкісні знімки з чоловіком Володимиром Локотком, на яких пара не приховує своїх почуттів. На одному з кадрів закохані цілуються прямо в ліфті, а на іншому - ніжно тримаються за руки

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Оля Фреймут і Володимир Локотко / фото: instagram.com, Оля Фреймут

"Колись у Києві", - підписала фотографії Фреймут.

Також на архівних знімках з'явилися молодші діти телеведучої - Валерій та Євдокія. На фотографіях вони ще зовсім маленькі й радісно танцюють перед камерою.

Діти Олі Фреймут / фото: instagram.com, Оля Фреймут

Публікація викликала справжній ажіотаж серед підписників Олі, які засипали її компліментами та відзначили, скільки щирого щастя й життя випромінюють ці знімки. На запитання шанувальників про те, чи сумує вона за столицею України, Фреймут відповіла надзвичайно емоційно. Телеведуча зізналася, що відчуває настільки сильну тугу за домівкою, що підібрати слова для опису своїх почуттів просто неможливо.

"Слова, яке б передало те, що я відчуваю, у словнику немає", - написала Ольга Фреймут.

Оля Фреймут із чоловіком / фото: instagram.com, Оля Фреймут

Куди зникла Ольга Фреймут

Після початку повномасштабної війни Оля Фреймут переїхала до Лондона, де живе разом із чоловіком Володимиром Локотком та молодшими дітьми - Валерієм та Євдокією. За кордоном зірка розвиває власний проєкт "Клуб манер", проводить лекції з етикету та співпрацює з британською пресою. При цьому телеведуча не забуває про батьківщину й періодично приїжджає в Україну.

Ольга Фреймут / інфографіка: Главред

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Про персону: Ольга Фреймут Ольга Фреймут (справжнє ім'я при народженні - Ольга Михайлівна Коник, зараз - Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця та модель.

Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проєкту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

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