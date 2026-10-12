'Донатять за кожну пісню': Потап та Настя знайшли спосіб отримати свої хіти

Вадим Лисиця розповів про несподіване звернення до нього Потапа та Насті Каменських.

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Потап і Настя Каменських - пісні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

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На яких умовах продюсер передав Потапу та Насті старі хіти

Як Вадим Лисиця оцінює скандальну поведінку зіркової пари

Музичний продюсер Вадим Лисиця, який працював над більшістю треків дуету Потапа та Насті Каменських, зізнався, що артисти звернулися до нього з проханням надати студійні записи їхніх старих пісень для підготовки нової концертної програми. В інтерв’ю OBOZ.ua він розповів про умову, за якої погодився передати популярні хіти їхнім виконавцям.

Лисиця погодився надати архівні матеріали, але висунув жорстку фінансову умову: за кожен трек артисти повинні робити значний внесок на потреби української армії. За словами продюсера, виконавці без вагань погодилися на такий формат.

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Потап і Настя виступають за кордоном із російськомовними хітами / скрін із відео

"Ми домовилися, що вони отримуватимуть ці матеріали в обмін на донати до фонду "Варта добра". Вони донатять за кожну пісню цілком пристойні суми безпосередньо до фонду. Допомагають українській армії. Я не питав у Льоші, чи хоче він, щоб про це розповідали публічно. Але вже як є", - розповів Вадим Лисиця.

Водночас продюсер критично оцінив публічні дії та епатажні заяви репера, наголосивши, що той повністю втратив зв’язок з українською реальністю. Лисиця впевнений, що постійні "зашквари" та спроби провокувати публіку лише поглиблюють негативне ставлення аудиторії до артистів. При цьому, незважаючи на хвилю хейту, продюсер не заперечує й позитивних людських якостей колишніх колег, з якими співпрацює вже понад 20 років.

Потап і Настя Каменських донатять ЗСУ / фото: instagram.com, Потап

"Потап завжди любив епатувати публіку. Це було частиною його образу, манерою спілкування. І зараз вони, схоже, продовжують поводитися так само. Але проблема в тому, що сьогодні змінився контекст, а вони, на мій погляд, цього не відчувають", - зазначив музикант.

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Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім’я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Час і Скло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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