'Донатять за кожну пісню': Потап та Настя знайшли спосіб отримати свої хіти

Ви дізнаєтеся:
- На яких умовах продюсер передав Потапу та Насті старі хіти
- Як Вадим Лисиця оцінює скандальну поведінку зіркової пари
Музичний продюсер Вадим Лисиця, який працював над більшістю треків дуету Потапа та Насті Каменських, зізнався, що артисти звернулися до нього з проханням надати студійні записи їхніх старих пісень для підготовки нової концертної програми. В інтерв’ю OBOZ.ua він розповів про умову, за якої погодився передати популярні хіти їхнім виконавцям.
Лисиця погодився надати архівні матеріали, але висунув жорстку фінансову умову: за кожен трек артисти повинні робити значний внесок на потреби української армії. За словами продюсера, виконавці без вагань погодилися на такий формат.
"Ми домовилися, що вони отримуватимуть ці матеріали в обмін на донати до фонду "Варта добра". Вони донатять за кожну пісню цілком пристойні суми безпосередньо до фонду. Допомагають українській армії. Я не питав у Льоші, чи хоче він, щоб про це розповідали публічно. Але вже як є", - розповів Вадим Лисиця.
Водночас продюсер критично оцінив публічні дії та епатажні заяви репера, наголосивши, що той повністю втратив зв’язок з українською реальністю. Лисиця впевнений, що постійні "зашквари" та спроби провокувати публіку лише поглиблюють негативне ставлення аудиторії до артистів. При цьому, незважаючи на хвилю хейту, продюсер не заперечує й позитивних людських якостей колишніх колег, з якими співпрацює вже понад 20 років.
"Потап завжди любив епатувати публіку. Це було частиною його образу, манерою спілкування. І зараз вони, схоже, продовжують поводитися так само. Але проблема в тому, що сьогодні змінився контекст, а вони, на мій погляд, цього не відчувають", - зазначив музикант.
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Про персону: Потап
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім’я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Час і Скло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
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