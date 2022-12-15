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Ведучі Сніданку з 1+1, акторки Жіночого Кварталу та Wellboy виконають колядку у проєкті "Ти не один"

15 грудня 2022, 21:10
Велика різдвяна колаборація нагадала артистам про дух справжнього свята.
Ти не один - різдвяний проєкт від 1+1
Wellboy, ведучі Сніданку з 1+1 Людмила Барбір та Валентина Хамайко, і учасниці Жіночого Кварталу Анастасія Оруджова, Віра Кекелія та Марта Адамчук на "Ти не один" - різдвяному проєкті від 1+1 / Прес-служба

Цього Різдва, 25 грудня, о 21:00 на телеканалі ТЕТ телеглядачі побачать музичний різдвяний проєкт під назвою "Ти не один". Над його створенням працює команда телеканалу 1+1 Big Brave Events разом із фестивалем Atlas.

У музичному різдвяному проєкті очікуються виступи зірок, які будуть поєднані з теплими розмовами з героями нового часу - волонтерами, представниками культурного та волонтерського фронтів. Одним із різдвяних подарунків стане велика колаборація – ведучі Сніданку з 1+1 Людмила Барбір та Валентина Хамайко заспівають одну з найвідоміших українських колядок "Добрий вечір тобі, пане Господарю" разом із учасницями Жіночого Кварталу - Анастасією Оруджовою, Вірою Кекелією та Мартою Адамчук, а також Wellboy.

У такий непростий для країни час учасники проєкту об’єднались, щоб створити атмосферу родинного затишку та підтримати кожного українця. За словами Людмили Барбір, справжньої гуцулки, народженої в Карпатах, ця колядка – одна з її найулюбленіших, оскільки вона співала її в батьківському домі ще змалечку.

Ти не один - різдвяний проєкт від 1+1
Ти не один - різдвяний проєкт від 1+1 / Прес-служба

"Колядка "Добрий вечір тобі" - одна з багатьох, які я знала з самого дитинства. На заході України цю традицію берегли і не переривали - колядувати на різдвяні свята. Тому, звичайно, лиш я навчилася співати, то одразу ходила колядувати. Я співала її вдома змалечку, в школі, на концертах. Також виконували у студії "Сніданку з 1+1". Не знаю, скільки разів за свої роки я співала "Добрий вечір тобі". Колядка символізує добробут, здоров'я, прибуток у родину"- поділилась Барбір.

Особливістю номера стане незвична локація – сценічна гримерна, у якій зірки зберуться разом та заспівають під гітарним акомпанемент Wellboy.

"Сценка в гримерці – відображає наші реалії сьогодення, - розповідає акторка Жіночого Кварталу Настя Оруджова. - Ми знімали її після чергового обстрілу столиці, збиралися на зйомки без світла. А через довгу повітряну тривогу напередодні, графік змістився і наші зйомки затягнулися допізна - ми ледве встигли повернутися додому до початку комендантської години! Але попри все – ворог не відбере у нас свято. Ми все одно зустрінемо Різдво і Новий рік – незважаючи на відсутність світла чи повітряні тривоги!"

Зі свого боку WELLBOY розповів, що підготовка до концерту "Ти не один" навіяла йому приємні різдвяні спогади з дитинства. Співак зізнався: на свята уся його родина збиралась разом та співала пісень.

"Ми завжди на Різдво збирались вдома величезною родиною. До нас приїжджала бабуся з сусіднього села разом із баяном, ми грали та співали багато пісень. Особливо пам’ятаю, як наготовлену їжу їли по декілька днів, ось так її було багато. В такі дні особливо усі ми мріяли про наступний рік, які події нас очікують. Я дуже довго не бачився з родиною і на Різдво, нарешті, повернусь додому та побачу усіх", - зазначив виконавець.

Нагадаємо, що за форматом різдвяного проєкту, вперше українські артисти, військовослужбовці, волонтери, діячі культури, представники ДСНС та інших служб зберуться у камерній та затишній атмосфері, щоб поділитись своїми різдвяними традиціями та дитячими спогадами. На глядачів очікують несподівані музичні колаборації, українські пісні, які стали хітами під час повномасштабної війни, а також автентичні різдвяні колядки у сучасному музичному обрамленні. Популярні улюблені артисти заспівають з представниками поколінням нової сучасної музики, яка отримала потужний імпульс після з 24 лютого.

Проєкт "Ти не один" матиме благодійну складову - кожен небайдужий зможе створити різдвяний настрій та надіслати подарунок маленьким підопічним благодійного проєкту СОС "Дитячі містечка", який опікується родинами та дітьми-сиротами. До слова, самі артисти також не залишать українських дітей без подарунків, і комусь випаде унікальна можливість отримати різдвяний сюрприз від учасників проєкту.

Не пропустіть різдвяний проєкт "Ти не один" 25 грудня о 21:00.

Різдво 1+1 Медіа Сніданок з 1+1 Жіночий Квартал
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