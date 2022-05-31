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"Він великий український артист": Антон wellboy планує дует з Олексієм Арестовичем

31 травня 2022, 18:59

"Головне заспокійливе України" здається музиканту відмінним партнером для творчості.

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WELLBOY мріє про дует з Олексієм Арестовичем / Колаж

Український співак Антон Вельбой (WELLBOY) зустрів і провів частину війни в Києві з батьками. В інтерв'ю Славі Дьоміну артист розповів, як він проводив бомбардування в сховищі біля Золотих воріт, і як йому вдавалося зберігати спокій.

Співак зізнається, залишився в столиці тому, що був упевнений в її захищеності. Він влаштувався в підвалі з батьками і ще 80 сторонніми вельми непогано.

"Спочатку всі дуже боялися мародерів. Перевірки були у нас, пароль "паляниця" - прямо як у фільмі якомусь було: "хто такий, хто заходить?". У нас там була кухня, в мене мама готувала, супи всякі. І дуже люди здружилися. У нас були там музиканти в бомбосховищі, композитори і музиканти. Ввечері діставали гітару, фортепіано... Хоч якось вдавалося розрядити атмосферу. Була в нас душова кабіна в бомбосховищі і туалет, у підвальному приміщенні, був типу бар, і господар - він дуже добрий - дав ключі і впустив усіх сусідів, усіх охочих взагалі", - згадує Вельбой.

Однак він зазначає - його емоційний стан зараз залишає бажати кращого. Артист переживає певну "кризу віри": "Що нам веселитися? Воно вроді і чудово, ми там перемагаємо, наші хлопці мочать, але вже життя не буде таким як раніше. Звичайно, воно буде колись краще, воно скоро буде краще, і все буде чудово, але після побаченого і взагалі ти розчаровуєшся у світі. Або, наприклад, думаєш: "Боже, якщо ти є, то чому ти це не зупиниш, що коїться взагалі на світі?"

Від сумних думок Вельбоя рятував Олексій Арестович з його прогнозами."Я Арестовичу взагалі кидаю величезний респект. Він мені подобається, він артист ще той. Він великий український артист. Я хочу з ним feat",- ділиться планами співак.

Після перемоги України Антон Вельбой не буде голосно і з випивкою радіти миру. У нього в планах зовсім інша картинка щастя: "Я буду ходити весь день і посміхатися. Я не буду пити горілки, не буду напиватися. Я хочу зібратися зі своїми друзями і просто блін... Я уявляю зараз як у фільмі: закінчиться війна, таке сонце світить просто, всі люди виходять на вулицю, я беру всіх своїх друзів, і ми біжимо по вільному Києву, всі кричать від щастя, всі обіймаються, я знімаю футболку, починаю махати - якісь такі в мене кадри абсолютного щастя​​​​​​​".

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