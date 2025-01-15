"Розпочато кримінальне провадження": перші деталі у справі про побиття Wellboy

Антон Вельбой став жертвою нападу.

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Антона Вельбоя побили в Києві - у поліції відкрили справу / колаж: Главред, фото: instagram.com/a.wellboy

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Вельбоя побили в ніч на 13 січня

У поліції відкрили справу за фактом нападу на зірку

У ніч на 13 січня український співак Антон Wellboy потрапив до лікарні. Як повідомляє сам артист, його сильно побили "люди в мілітарі формі". Те, що сталося, потрапило на відео, яке є на руках у Вельбоя.

У лікарні зірці надали першу допомогу і зафіксували забої та садна м'яких тканин голови. Їх же співак показав у своєму блозі в Instagram.

відео дня

Подробиці того, що відбулося, Вельбой розкривати не поспішає, але проєкт "ЖВЛ представляє" звернувся по коментар до київської поліції і з'ясував, що за фактом нападу на артиста відкрито кримінальне провадження.

"Наразі з'ясовують обставини нападу та за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень. Нападникам загрожує штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або 200 годин громадських робіт, або виправні роботи на строком до одного року", - повідомив представник поліції.

Антона Вельбоя побили в Києві - у поліції відкрили справу / колаж: Главред, фото: instagram.com/a.wellboy

Антона Вельбоя побили в Києві - у поліції відкрили справу / instagram.com/a.wellboy

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Один із фіналістів Нацвідбору України на Євробачення 2022 року з піснею "Nozzy Bossy". У червні 2022 року Wellboy оголосив про припинення співпраці з продюсером Бардашем.

З 2022 року Антон Вельбой співпрацює з лейблом Papa Music під керівництвом музичного продюсера Євгена Триплова.

У квітні 2023 року Антон Вельбой оголосив, що залишає лейбл, назвавши причиною розбіжності із засновником Олексієм Голубєвим і музичним продюсером Євгеном Трипловим у "російському питанні".

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