Не важливо якою мовою говориш: Каменських розлютила своїм висловлюванням у США

Користувачі розгнівалися на співачку, яка заявила, що немає різниці, якою мовою говорити.

Настя Каменських виступила в США/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

Українська відома співачка Настя Каменських розлютила своїх підписників висловлюванням про те, якою мовою говорити.

У мережу потрапило відео, як співачка на концерті говорить своїм прихильникам про те, що не важливо якою мовою говорять люди. "Не важливо, якого кольору твоя шкіра. Не важливо, якою мовою ти говориш. Є одна мова - любов. Це найголовніше почуття у світі", - підкреслила Каменських.

Крім того, співачка співала свої хіти російською мовою, серед яких "Это моя ночь" і "Попа, как у Ким".

Заява очікувано викликала бурхливу критику в мережі.

"Поки їй самій ракета не впаде на голову - не дійде", "Ганьбинка", "Московська паща", - пишуть розгнівані підписники зірки.

Каменських засипали негативними коментарями / Фото Instagram/kamenskux

Настя Каменських / інфографіка: Главред

Про персону: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

