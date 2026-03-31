Настя Ткаченко зізналася, що сталося з її вагою після операції

Юмористка відновлюється після зменшення шлунка.

Настя Ткаченко операція - на скільки схудла гумористка

На початку березня українська акторка і гумористка Анастасія Ткаченко перенесла баріатричну операцію. Зменшення шлунка було в першу чергу продиктовано турботою артистки про своє здоров'я.

Зараз, за словами Насті, вона почувається так добре, як ніколи раніше: не лише тіло стає легшим, а й моральний стан покращується - стало менше перепадів настрою. Про це Ткаченко розповіла у своєму блозі в Instagram.

Також комікеса зізналася, скільки кілограмів їй уже вдалося скинути. На операцію Настя Ткаченко йшла з 130 кг, і на даний момент у неї вже мінус 12. Вона дотримується дієти, але не відчуває проблем із голодом, що значно полегшує процес.

Настя Ткаченко в лікарні

Про особу: Анастасія Ткаченко Анастасія Ткаченко — українська актриса, стендап-комік і телеведуча. Широку популярність здобула як учасниця гумористичного шоу "Ліга сміху" у складі команди "Моя провінція", а також завдяки проєкту "Stadium Night". Окрім телевізійної кар'єри, Анастасія активно розвиває блог, знімаючи популярні гумористичні відео для Instagram і TikTok, та регулярно бере участь у різних шоу на YouTube.

