Донька Володимира Комарова зворушливо попрощалася з батьком

Анна Підгорна
31 березня 2026, 16:54
Аліса Комарова розкрила коміка з тієї сторони, з якої знала його лише вона.
Помер Володимир Комаров
Помер Володимир Комаров - Аліса Комарова попрощалася з батьком / колаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/komasya

Коротко:

  • Помер Володимир Комаров
  • Донька артиста записала звернення до нього

Український актор, комік, музикант і зірка "Маски-шоу" Володимир Комаров помер 29 березня у віці 62 років. У нього сталася серцева недостатність.

Смерть артиста зворушила душі багатьох - здавалося, що таланти Комарова разом з ним житимуть вічно. Шану батькові віддала донька Володимира Аліса.

У соціальних мережах вона спершу опублікувала своє дитяче фото, зняте наприкінці вісімдесятих років минулого століття. У кадрі молодий Комаров з довгим волоссям тримає на руках донечку.

Володимир Комаров з дочкою
Володимир Комаров з донькою / фото: instagram.com/alissakomarova

Пізніше Аліса Комарова також опублікувала пост про мрії батька і вибачилася перед ним за те, що не зможе провести його в останню путь - вже багато років вона будує кар'єру танцівниці за кордоном. Вона також шкодує, що батько не встиг особисто познайомитися з онукою - комік бачив її лише на фото і по відеозв'язку, але дуже пишався роллю дідуся.

"Я пам'ятаю, як того ранку ти приготувала мені сніданок, мені було майже 18 років, ми були разом з моїм братом... На столі була смажена риба, я б у той момент з'їла що завгодно від щастя, в тому будинку, де в дитинстві ти тримав мене на руках... Ти сказав нам, що, коли "виростеш", хотів би жити в будиночку із садом, у тиші та серед зелені... Ну, тобі майже вдалося... Коли я виросту, я хотіла б приїхати випити кави в тому будиночку... Поговорити, поділитися думками і краще тебе пізнати... Час дивний, він не чекає нас, коли ми "дорослі"... Я хотіла б, щоб ти побачив малечу особисто, а не тільки на фото і по відеодзвінку... Я хотіла б багато чого... Тату, і я знаю, що не зможу супроводжувати тебе знову, навіть в цей останній раз... Мені дуже шкода", - написала донька Володимира Комарова.

Дочка Володимира Комарова звернулася до нього після смерті
Донька Володимира Комарова звернулася до нього після смерті / фото: facebook.com/alissakomarova

Раніше Главред розповідав, що син Наталки Денисенко переніс операцію в "Охматдиті". Українська актриса опублікувала фотографії з лікарні і розповіла про стан хлопчика.

Також наречений Лесі Нікітюк, український військовий Дмитро Бабчук, показав першу дорослу вечірку сина. Маленький Оскар склав батькові компанію під час відпочинку з друзями.

"В України є два місяці": Росія виставила новий ультиматум, що вимагають

РФ обрала нові цілі для масованої атаки по Україні - які міста і області під прицілом

Україна запропонувала перемир'я у війні: як відповів Кремль та коли воно може початись

Весною під кожен кущ: чим підживити полуницю для солодких та великих ягід

Весною під кожен кущ: чим підживити полуницю для солодких та великих ягід

Різкий погодний поворот: синоптики розкрили терміни потепління в Києві

Різкий погодний поворот: синоптики розкрили терміни потепління в Києві

Секрет великих тюльпанів: що обов’язково зробити навесні

Секрет великих тюльпанів: що обов’язково зробити навесні

Цибуля точно не піде в стрілки: яким домашнім розчином її слід обробити

Цибуля точно не піде в стрілки: яким домашнім розчином її слід обробити

"Вона мене відчуває": Дантес розповів про стосунки з відомою співачкою

"Вона мене відчуває": Дантес розповів про стосунки з відомою співачкою

Останні новини

17:41

Дешевше вже нікуди: базовий продукт різко впав у ціні, скільки тепер коштує

17:36

"В України є два місяці": Росія виставила новий ультиматум, що вимагають

17:34

Від бур’янів не залишиться й сліду: натуральний спосіб здивує швидким результатомВідео

17:27

Південний циклон різко погіршить погоду на Житомирщині: коли він відступить

17:21

Хотіла б повернутися: блогерка Стужук сумує за Україною

Військова перемога Путіна над Україною неможлива, 2026-й може стати точкою перелому для РФ – МіловВійськова перемога Путіна над Україною неможлива, 2026-й може стати точкою перелому для РФ – Мілов
17:20

РФ обрала нові цілі для масованої атаки по Україні - які міста і області під прицілом

17:00

"Ніндзяго: Повстання драконів" на ПЛЮСПЛЮС: коли дивитися

16:54

Донька Володимира Комарова зворушливо попрощалася з батьком

16:52

Доведеться купувати новий: який посуд не можна мити в гарячій водіВідео

Реклама
16:51

"Зовсім іншим став": ексучасник DZIDZIO розкрив, що сталося з Михайлом Хомою

16:46

Україна запропонувала перемир'я у війні: як відповів Кремль та коли воно може початись

16:37

Прихована кнопка у пральній машині: чому про неї не знають роками

16:28

Смерть чоловіка стала поштовхом для жінки: одна запис круто змінила все життя

16:13

Пушкін - великий майстер плагіату: у кого російський поет крав ідеї для творів

16:11

Долар і євро стрімко злетіли: новий курс валют на 1 квітня

15:55

Голуби та миші бояться як вогню — недорогий спосіб захистити город і садВідео

15:50

Без яєць і термометра: як приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин

15:46

Вони не такі, як усі: коли народжуються люди з унікальною долею

15:41

"Хочу, щоб ви знали": Селін Діон перервала мовчання щодо невиліковної хворобиВідео

15:10

Ціни на бензин стрімко зросли: чоловік знайшов спосіб їздити майже безкоштовноВідео

Реклама
15:02

У перші дні квітня Рівненщину заливатиме дощами: коли очікувати негоду

14:58

Як правильно збирати березовий сік: головні хитрощі, які варто знати усімВідео

14:49

Чого зараз найбільше боїться Путін: російський політик розкрив правду

14:44

Дощі з мокрим снігом накриють Львівщину: коли погода різко погіршиться

14:19

Дівчина думала, що бачить річку, але правда виявилася набагато масштабнішоюВідео

14:03

Заплутаний тест ПДР з регулювальником: які автомобілі можуть продовжувати рухВідео

13:47

"Перемога неможлива, просто аж ніяк": політик розповів, коли Путін зупинить війнуВідео

13:44

Повернеться в Україну після смерті: важка хвороба забрала життя народного артистаВідео

13:31

Семки нового серіалу "Лара Крофт" зупинили: яка причина

13:13

Пів склянки цього розчину і унітаз засяє, як у готелі: що в нього слід залити

12:51

Гороскоп Таро на завтра, 1 квітня: Дівам — відпустити минуле, Рибам — отримувати

12:36

Щось не так: Анджеліна Джолі, яку важко впізнати, з'явилася на червоній доріжціВідео

12:33

Простий спосіб видалити накип за лічені хвилини: що насипати в чайникВідео

12:30

Гороскоп на завтра, 1 квітня: Близнюкам - винагорода, Терезам - сварка

12:29

"Прекрасний принц Квітень": День сміху стартує з тепла і дощів

12:27

Китайський гороскоп на завтра, 1 квітня: Козлам - задоволення, Свиням - кар'єра

12:21

Настя Ткаченко зізналася, що сталося з її вагою після операції

12:17

Щось дивне налякало космонавта під час польоту: вчені у глухому куті

12:08

Віра Брежнєва поділилася рідкісним фото старшої доньки

11:47

Мобілізація по-новому: що зміниться з 1 квітня та чи будуть повістки в "Резерв+"

Реклама
11:37

Сійярто зливав РФ закриту інформацію ЄС: у ЗМІ з'явився запис розмови з Лавровим

11:26

Мобілізований переможець "Холостячки" з Огнєвіч уперше показав кохану

11:23

Трамп бачить лише один спосіб завершення війни в Україні - що пропонує

11:22

Почему 1 квітня не можна вбивати павуків у домі: яке церковне свято

11:19

Давній вибір покійного батька зробив сина мільйонером: сімейна таємниця

11:11

Українка підкорила своїм співом із собачим бек-вокалом: кумедне відеоВідео

10:54

Як сказати "скворєшнік" українською: правильний варіант знають далеко не всі

10:24

Тільки три китайські знаки зодіаку незабаром отримають приємний сюрприз - хто вони

10:08

Кинула чоловіка через Ірину Білик: Цибульська зробила несподіване зізнання

09:59

Союзники закликали Київ стримати атаки на російську нафту: у чому причина

