Донька Володимира Комарова зворушливо попрощалася з батьком

Коротко:
- Помер Володимир Комаров
- Донька артиста записала звернення до нього
Український актор, комік, музикант і зірка "Маски-шоу" Володимир Комаров помер 29 березня у віці 62 років. У нього сталася серцева недостатність.
Смерть артиста зворушила душі багатьох - здавалося, що таланти Комарова разом з ним житимуть вічно. Шану батькові віддала донька Володимира Аліса.
У соціальних мережах вона спершу опублікувала своє дитяче фото, зняте наприкінці вісімдесятих років минулого століття. У кадрі молодий Комаров з довгим волоссям тримає на руках донечку.
Пізніше Аліса Комарова також опублікувала пост про мрії батька і вибачилася перед ним за те, що не зможе провести його в останню путь - вже багато років вона будує кар'єру танцівниці за кордоном. Вона також шкодує, що батько не встиг особисто познайомитися з онукою - комік бачив її лише на фото і по відеозв'язку, але дуже пишався роллю дідуся.
"Я пам'ятаю, як того ранку ти приготувала мені сніданок, мені було майже 18 років, ми були разом з моїм братом... На столі була смажена риба, я б у той момент з'їла що завгодно від щастя, в тому будинку, де в дитинстві ти тримав мене на руках... Ти сказав нам, що, коли "виростеш", хотів би жити в будиночку із садом, у тиші та серед зелені... Ну, тобі майже вдалося... Коли я виросту, я хотіла б приїхати випити кави в тому будиночку... Поговорити, поділитися думками і краще тебе пізнати... Час дивний, він не чекає нас, коли ми "дорослі"... Я хотіла б, щоб ти побачив малечу особисто, а не тільки на фото і по відеодзвінку... Я хотіла б багато чого... Тату, і я знаю, що не зможу супроводжувати тебе знову, навіть в цей останній раз... Мені дуже шкода", - написала донька Володимира Комарова.
