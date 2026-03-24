"Хочеться розтормошити": заміжня Сумська закрутила флірт з молодиками

Актриса хоче викликати ревнощі у свого чоловіка.

Чому Ольга Сумська дозволяє собі фліртувати з іншими чоловіками

Як відреагував Віталій Борисюк

Відома українська актриса Ольга Сумська, яка багато років перебуває у шлюбі з Віталієм Борисюком, в інтерв'ю програмі "Тур зірками" зізналася у флірті з молодими шанувальниками.

Сумська поділилася, що за нею намагаються доглядати чоловіки найрізноманітнішого віку. Знаменитість розповіла кумедний епізод, коли за її увагу боровся зовсім молодий юнак.

"Ну, я ж ось це все розповідаю про чоловіків молодших, хоча є такі, що й зрілого віку, поважного. Слухайте, був такий, я дивлюся: Господи, та школяр взагалі... запрошував на каву. Кажу: "Приходьте на нашу прем'єру". І уявляєте, я його побачила якраз тоді, коли ми презентували "Коли ти розлучишся?" Написав мені: "Ви ж просили, я прийшов, я готовий". Кажу: "Я не готова". Хоча — треба подумати", — висловилася Ольга.

За словами актриси, флірт у соцмережах допомагає їй зберігати гарний настрій і бадьорість. Але реакція чоловіка на її витівки розчарувала зірку — виявилося, що Віталій Борисюк зовсім не ревнує.

"Це бадьорить. Такий легкий флірт у соцмережах додає гарного настрою, але він не ревнивий, і мене це трішки дратує. Я не бачу цього вогника ревнощів у його очах. Він досить спокійний, і мені хочеться трішки його розтормошити", — поділилася Сумська.

Раніше Главред повідомляв, що Настя Каменських, яка живе за кордоном разом із Потапом, неабияк налякала своїх фанатів. У новому відео, знятому в домашній обстановці для промо нової пісні, уважні підписники розгледіли на руці співачки велику рану.

Також співачка Єлка, яка нещодавно отримала паспорт РФ, з'явилася в забороненій для жителів країни-агресора соцмережі та потрапила в поле зору українців. Єлці нагадали її слова про Володимира Путіна та зажадали чітко висловити позицію щодо війни.

Про особу: Ольга Сумська Ольга Сумська — українська акторка та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

