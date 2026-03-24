"Хочеться розтормошити": заміжня Сумська закрутила флірт з молодиками

Христина Трохимчук
24 березня 2026, 10:17
Актриса хоче викликати ревнощі у свого чоловіка.
Ольга Сумська — особисте життя
Ольга Сумська — особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Ольга Сумська дозволяє собі фліртувати з іншими чоловіками
  • Як відреагував Віталій Борисюк

Відома українська актриса Ольга Сумська, яка багато років перебуває у шлюбі з Віталієм Борисюком, в інтерв'ю програмі "Тур зірками" зізналася у флірті з молодими шанувальниками.

Сумська поділилася, що за нею намагаються доглядати чоловіки найрізноманітнішого віку. Знаменитість розповіла кумедний епізод, коли за її увагу боровся зовсім молодий юнак.

Ольга Сумська з чоловіком
Ольга Сумська з чоловіком / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Ну, я ж ось це все розповідаю про чоловіків молодших, хоча є такі, що й зрілого віку, поважного. Слухайте, був такий, я дивлюся: Господи, та школяр взагалі... запрошував на каву. Кажу: "Приходьте на нашу прем'єру". І уявляєте, я його побачила якраз тоді, коли ми презентували "Коли ти розлучишся?" Написав мені: "Ви ж просили, я прийшов, я готовий". Кажу: "Я не готова". Хоча — треба подумати", — висловилася Ольга.

За словами актриси, флірт у соцмережах допомагає їй зберігати гарний настрій і бадьорість. Але реакція чоловіка на її витівки розчарувала зірку — виявилося, що Віталій Борисюк зовсім не ревнує.

Ольга Сумська про стосунки
Ольга Сумська про стосунки / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Це бадьорить. Такий легкий флірт у соцмережах додає гарного настрою, але він не ревнивий, і мене це трішки дратує. Я не бачу цього вогника ревнощів у його очах. Він досить спокійний, і мені хочеться трішки його розтормошити", — поділилася Сумська.

Ольга Сумська
Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Настя Каменських, яка живе за кордоном разом із Потапом, неабияк налякала своїх фанатів. У новому відео, знятому в домашній обстановці для промо нової пісні, уважні підписники розгледіли на руці співачки велику рану.

Також співачка Єлка, яка нещодавно отримала паспорт РФ, з'явилася в забороненій для жителів країни-агресора соцмережі та потрапила в поле зору українців. Єлці нагадали її слова про Володимира Путіна та зажадали чітко висловити позицію щодо війни.

Вас може зацікавити:

Про особу: Ольга Сумська

Ольга Сумська — українська акторка та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ольга Сумська новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Великодній кошик 2026: скільки коштуватимуть паска, м’ясо та овочі

Великодній кошик 2026: скільки коштуватимуть паска, м’ясо та овочі

11:51Аналітика
У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку: кількість постраждалих росте - перші деталі

У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку: кількість постраждалих росте - перші деталі

11:49Україна
ППО України збила всі крилаті ракети: у ЗСУ назвали особливість нічної атаки РФ

ППО України збила всі крилаті ракети: у ЗСУ назвали особливість нічної атаки РФ

11:48Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

Оля Полякова покарала чоловіка після скандального інтерв'ю — подробиці

Оля Полякова покарала чоловіка після скандального інтерв'ю — подробиці

Росія завдала удару по Україні: збито всі ракети та понад 75% "шахедів" — монітори

Росія завдала удару по Україні: збито всі ракети та понад 75% "шахедів" — монітори

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

Останні новини

12:15

"Величезні забаганки": Глущенко зробила зізнання про стосунки після розлучення

12:06

Як додати кілька сантиметрів зросту без підборіів: секрети від стилістів

12:03

Жлукто замість пральної машини - як прали білизну сотні років тому

11:55

Скоро потеплішає: яка погода буде в Харкові найближчими днями

11:53

Ніхто не очікував: дівчина, яка не знала про вагітність, народила на вулиці

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
11:51

Великодній кошик 2026: скільки коштуватимуть паска, м’ясо та овочі

11:49

У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку: кількість постраждалих росте - перші деталіФото

11:48

ППО України збила всі крилаті ракети: у ЗСУ назвали особливість нічної атаки РФФото

11:30

Гороскоп на квітень 2026 року: Овни зможуть збільшити дохід, а Левам — пригоди

Реклама
11:25

"Все робить тихо": близька подруга Меган Маркл виклала всю правду

11:23

Рівненщину різко пригріє, але є нюанс: синоптики попереджають про зміну погоди

11:08

РФ атакувала 11 областей України: президент розкрив кількість жертвФото

11:07

Китайський гороскоп на завтра, 25 березня: Півням — допомога, Собакам — знайомства

10:51

"Кілька років війни, але без США": що відбувається за лаштунками мирних переговорів — ЗМІ

10:49

25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці: кому слід молитися цього дня

10:35

Зовсім не Прибалтика - як правильно називати країни біля Балтійського моря

10:26

Православний календар на квітень 2026 року: коли Великдень і Проводи

10:17

"Хочеться розтормошити": заміжня Сумська закрутила флірт з молодиками

10:11

Що робити, якщо представники ТЦК зупинили на блокпості: адвокат дала поради

09:45

Росіяни просунулися на одному з найгарячіших напрямків фронту: що відомо

Реклама
09:37

Росія запустила сотні дронів і ракет по Україні: всі подробиці нічного ударуФото

09:17

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 березня (оновлюється)

09:12

Italian Trade Agency обрала EVA стратегічним партнером для просування італійських б’юті-брендів в УкраїніВідео актуально

08:55

FPV-дрон влучив прямо у вагон: окупанти атакували електричку на ХарківщиніФото

08:37

Гороскоп Таро на завтра, 25 березня: Тельцям — йти вперед, Скорпіонам — відкритий шлях

08:31

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:28

Гороскоп на завтра, 25 березня: Козорогам - труднощі, Тельцям - несподіванка

08:10

Чому ідея Трампа щодо Ірану грає на руку диктатурам: Невзлін усе пояснивПогляд

08:08

Валерія Крук вийшла заміж і поділилася розкішними фото

07:45

Потужний вибух у Севастополі: зруйновано поверхи житлового будинку, є жертви

06:35

Росія завдала удару по Україні: збито всі ракети та понад 75% "шахедів" — монітори

05:55

"Що з рукою?" Настя Каменських налякала мережу великою раноюВідео

05:11

"Брудний" СРСР: чому в Союзі були серйозні проблеми з гігієною

04:30

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

04:07

РФ поцілила у готель і житлові будинки: ворог комбіновано атакував Полтавщину

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні тенісиста за 35 с

03:30

Урожай збільшиться в 10 разів: як пікірувати розсаду томатів, огірків і перцю

03:05

Мало хто знає — яка головна різниця між білою і червоною цибулеюВідео

03:01

Гучні вибухи, пожежі та руйнування: РФ масовано атакувала Запоріжжя, що відомоФото

02:42

Переплюне маму й сестру: як виглядає молодша донька Беллуччі та Касселя

Реклама
02:34

Зовсім не "глазунья", "скрембл" і "омлет": як українською називаються ці стравиВідео

02:20

Чи загрожує Україні дефіцит дизелю: експерт розкрив, чого чекати у квітні

02:11

"Мене засудять": Тодоренко поскаржилася на життя

02:05

Інопланетяни зовсім поруч: вчені вразили відкриттям планет, схожих на Землю

01:41

"Дуже радію": холостяк Дзідзьо заговорив про дітей

00:47

Вузький коридор стане ширшим: дизайнери розкрили простий секрет кольорівВідео

00:46

"З нього почалася моя любов": Ектор Хіменес-Браво втратив друга

00:14

Синоптики здивували прогнозом: коли очікувати на підвищення температури в Києві

00:04

Не може обійтися без палички: як зараз виглядає Алла Пугачова

23 березня, понеділок
23:35

Загроза запуску крилатих ракет: РФ підняла "Тушки" в повітря, що відомо

