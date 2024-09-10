"Ви знали?": дівчина зробила пропозицію руки і серця Євгену Клопотенку

Український шеф-кухар зізнався, що роздумує над рішенням.

https://glavred.net/stars/vy-znali-devushka-sdelala-predlozhenie-ruki-i-serdca-evgeniyu-klopotenko-10595969.html Посилання скопійоване

Євген Клопотенко новини - Євгена Клопотенка покликали одружитися / колаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

Сьогодні Мінцифри анонсувало розширення списку цифрових документів у застосунку "Дія". Крім того там з'явилася можливість робити пропозицію руки і серця онлайн.

Цією функцією вирішила скористатися подруга Євгена Клопотенка, і запропонувала епатажному кулінару одружитися. Про це сам шеф-кухар розповів у своєму блозі в Instagram.

"Вже можна робити пропозицію онлайн, ви знали? Мені ось сьогодні зробили", - написав Клопотенко, і показав скріншот із програми. Пізніше він зізнався, що все ще роздумує над відповіддю.

відео дня

Одружитися Євгену Клопотенку запропонувала дівчина на ім'я Софія. Прізвище та по батькові сміливої подруги кулінар, який раніше виступав за полігамію, вирішив приховати від шанувальників.

Євген Клопотенко новини - Євгена Клопотенка покликали одружитися / instagram.com/klopotenko

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше українська реп-виконавиця alyona alyona висловилася про конфлікт із Jerry Heil, який приписують артисткам після завершення Євробачення-2024.

Також відомий співак Роман Скорпіон уперше прокоментував чутки про роман із Тонею Матвієнко. Артисти багато часу проводять разом, оскільки їх об'єднують спільні пісні.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред