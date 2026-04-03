"Вас соромлять": Анна Кошмал звинуватила Цимбалару та Трінчер

Актриса помітила ознаки плагіату у відео знаменитостей.

Анна Кошмал звинуватила Цимбалару та Трінчер

Ви дізнаєтеся:

Анна Кошмал вказала на плагіат у відео зірок

Як відреагували Анастасія Цимбалару та Анна Трінчер

Відома українська актриса Анна Кошмал несподівано звернулася до своїх зіркових колег Анастасії Цимбалару та Анни Трінчер. У своєму Instagram вона звернула увагу на плагіат у відео знаменитостей.

За словами Кошмал, деякі рекламні ролики на сторінках Трінчер і Цимбалару виявилися плагіатом її ідей. Актриса додала до допису скріншоти, які, на її думку, підтверджують крадіжку — на думку зірки, Трінчер нібито скопіювала її відео у весільній сукні, а Цимбалару надихалася її креативом для реклами догляду за волоссям. Після кількох збігів терпіння Анни лопнуло, і вона вирішила висловитися в соцмережах.

Анна Кошмал виявила плагіат у відео Анни Трінчер та Анастасії Цимбалару

"Дівчата, поговоріть зі своїми піарниками, навіщо вони ганьблять вас вкраденими ідеями та рішеннями? Я все пишу і генерую ідеї сама, освіта дозволяє. Це лише два мегаочевидних приклади, але таких ще десятки", — написала Кошмал.

Актриса порадила колегам замінити людей, які займаються креативом, і навіть запропонувала свою допомогу. За словами Анни, подібні скандали не йдуть на користь репутації знаменитостей.

Анна Кошмал — скандал

"Краще знайти нового сценариста і креативщика, або звертайтеся до мене, я вам напишу щось цікаве і унікальне, без проблем. Тому що якось не солідно це все для вашого іміджу…", — заявила зірка.

Тим часом Анна Трінчер та Анастасія Цимбалару поки що не відреагували на звернення колеги і не коментують помічені схожості у своїх відео.

Анна Кошмал

Про особу: Анна Кошмал Анна Кошмал — українська актриса театру, кіно та озвучування. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи — "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.

