"Вас соромлять": Анна Кошмал звинуватила Цимбалару та Трінчер

Христина Трохимчук
3 квітня 2026, 11:05оновлено 3 квітня, 13:18
Актриса помітила ознаки плагіату у відео знаменитостей.
Анна Кошмал звинуватила Цимбалару та Трінчера
Анна Кошмал звинуватила Цимбалару та Трінчер

Ви дізнаєтеся:

  • Анна Кошмал вказала на плагіат у відео зірок
  • Як відреагували Анастасія Цимбалару та Анна Трінчер

Відома українська актриса Анна Кошмал несподівано звернулася до своїх зіркових колег Анастасії Цимбалару та Анни Трінчер. У своєму Instagram вона звернула увагу на плагіат у відео знаменитостей.

За словами Кошмал, деякі рекламні ролики на сторінках Трінчер і Цимбалару виявилися плагіатом її ідей. Актриса додала до допису скріншоти, які, на її думку, підтверджують крадіжку — на думку зірки, Трінчер нібито скопіювала її відео у весільній сукні, а Цимбалару надихалася її креативом для реклами догляду за волоссям. Після кількох збігів терпіння Анни лопнуло, і вона вирішила висловитися в соцмережах.

Анна Кошмал виявила плагіат у відео Анни Трінчер та Анастасії Цимбалару
Анна Кошмал виявила плагіат у відео Анни Трінчер та Анастасії Цимбалару

"Дівчата, поговоріть зі своїми піарниками, навіщо вони ганьблять вас вкраденими ідеями та рішеннями? Я все пишу і генерую ідеї сама, освіта дозволяє. Це лише два мегаочевидних приклади, але таких ще десятки", — написала Кошмал.

Актриса порадила колегам замінити людей, які займаються креативом, і навіть запропонувала свою допомогу. За словами Анни, подібні скандали не йдуть на користь репутації знаменитостей.

Анна Кошмал вперше показала обличчя своєї доньки
Анна Кошмал — скандал

"Краще знайти нового сценариста і креативщика, або звертайтеся до мене, я вам напишу щось цікаве і унікальне, без проблем. Тому що якось не солідно це все для вашого іміджу…", — заявила зірка.

Тим часом Анна Трінчер та Анастасія Цимбалару поки що не відреагували на звернення колеги і не коментують помічені схожості у своїх відео.

Анна Кошмал
Анна Кошмал

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що актриса Анна Кошмал, яка рідко показує чоловіка, привідкрила завісу їхньої романтичної історії. Вона опублікувала архівні кадри з Парижа 2017 року — саме там майбутній чоловік зробив їй пропозицію руки і серця.

Також став відомий порядок виступів на Євробаченні-2026 після офіційного жеребкування 2 квітня. Представниця України LELEKA вийде на сцену у другому півфіналі 14 травня у Відні. Тим часом букмекери зробили ставки на ймовірного переможця конкурсу.

Про особу: Анна Кошмал

Анна Кошмал — українська актриса театру, кіно та озвучування. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи — "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.

Ганна Тринчер новини шоу бізнесу Ганна Кошмал Анастасія Цимбалару
РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Останні новини

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин хлопчик: син Брітні Спірс взяв її прізвище

03:15

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

02:58

Стала власною тінню: Анджеліна Джолі злякала зовнішнім виглядом

02:14

Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" разом із дітьми потрапила в ДТПВідео

Імпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в СШАІмпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в США
01:22

Валерій Харчишин розповів про службу свого сина-воїна

05 квітня, неділя
23:57

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:26

"У це важко повірити": раптово помер соліст Національної опери України

23:05

На Київ чекає погодний сюрприз: температура різко зміниться

Реклама
23:05

Важливо не прогавити момент: коли обробляти кісточкові дерева від моніліозаВідео

22:08

Луческу ввели у штучну кому: який стан екс-тренера Динамо та Шахтаря

21:28

Карма для зрадника: на фронті знищено ексголову управління СБУ, який втік до РФ

20:24

США можуть втратити місце головного посередника щодо України: несподіваний прогноз

19:35

"Попала на гачок": Нікітюк зробила заяву про сина

19:27

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:10

Росія рухається до моделі "чебурнета": Денисенко розкрив задум ПутінаПогляд

18:59

"Це занадто швидко": поет-воїн Вишебаба вдруге одружується

18:37

Угода "вже завтра", або…: Трамп висунув новий ультиматум Ірану

18:27

Секрет зберігання рису та гречки: що покласти всередину, щоб не було комахВідео

Реклама
18:10

Зеленський прибув до Сирії та зустрівся з президентом: про що домовилися

17:27

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

17:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

17:23

Потужні удари ЗСУ: у вогні НПЗ, авіація та стратегічні склади РФ

17:22

Які квіти нести на могилу: помилка при виборі може мати значення

17:10

Влупить дощове похолодання: якою буде погода на Великдень

16:47

Чого не можна робити у свято 6 квітня: важливі прикмети

16:45

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

16:33

Забудьте про гіркі огірки: експерт назвав просте правило для солодкого врожаюВідео

16:29

Як назавжди позбутися голубів на балконі: дієва стратегія замість щотижневого прибирання

16:17

Звільнено 12 населених пунктів і сотні кілометрів: Сирський назвав напрямок

15:21

Мороз, мокрий сніг і грози: Україну накриє різке похолодання

15:06

"Росія бреше та грається з Трампом": Зеленський відповів на зухвалі вимоги Кремля

15:01

Що приховує українська земля - найважливіші знахідки археологів

14:45

Кому 6 квітня слід молитися за зміцнення здоров’я: яке церковне свято

14:22

Вивела на сцену "джокера": Jerry Heil здивувала гостей на сольникуВідео

13:57

Підживлення полуниці навесні: помилка, що зменшує врожай

13:47

"Образ був злізаний": зірка 90-х розповів про давню образу на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

12:49

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Реклама
12:45

Ціни знову злетіли: на яких заправках найдешевше пальне

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

11:56

Прибирати на чужій могилі - гріх чи добра справа: що каже церква

11:32

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

11:24

Вербна неділя: що можна і не можна робити у свято

10:53

Підготовка насіння перед посівом: що потрібно знати

10:37

"Я боюся": Зеленський попередив про ризик зниження підтримки України через Іран

10:35

Багато постраждалих дітей та дорослих: РФ атакувала СумщинуФото

09:30

США врятували другого пілота з літака, збитого в Ірані: Трамп зробив заяву

09:08

НАТО чекають кардинальні зміни, що робити Україні: прогноз ФесенкаПогляд

