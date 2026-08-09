"Я готовий розкрити секрет": Олександр Пономарьов раптово змінив сферу діяльності

Олександр Пономарьов зізнався, що написав роман під назвою "30 днів: ШІ-людина".

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Олександр Пономарьов раптово змінив сферу діяльності / колаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Коротко:

У центрі роману - тема штучного інтелекту

Працюючи над книгою, Пономарьов схуд на 11 кг

Нова книга не буде автобіографією музиканта

Український співак Олександр Пономарьов у день свого 53-річчя повідомив про несподіваний поворот у своїй творчій кар'єрі. Артист уперше спробував себе в ролі письменника і завершив роботу над своїм дебютним романом.

9 серпня Пономарьов святкує день народження. З цієї нагоди він вирішив зробити особливий подарунок не тільки собі, а й своїм шанувальникам. Про масштабний проєкт співак практично не розповідав протягом року, проте тепер вирішив розкрити інтригу.

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Пономарьов зізнався в Instagram, що написав роман під назвою "30 днів: ШІ-людина". Обсяг твору перевищує 480 сторінок. За словами артиста, робота над книгою стала для нього абсолютно новим і незвичайним досвідом.

"Я починаю з чистого аркуша. Пам’ятаю, що це був один день, який тривав три тижні, а за моїми внутрішніми відчуттями у вересні моє літо тривало два місяці. Мої думки спадали швидше, ніж я встигав їх усвідомити, а диктофон став свідком цього хаосу", - розповів співак.

Він додав, що в процесі роботи настільки занурився у створення книги, що те, що відбувалося навколо, часом переставали розуміти навіть найближчі люди.

У центрі роману - тема штучного інтелекту та його можливої трансформації. Пономарьов задається питанням, чи здатний ШІ одного дня перестати бути виключно програмою й набути свідомості.

"Де закінчується код і починається свідомість? Сьогодні я готовий розкрити світу свій найбільший секрет. Я написав роман - "30 днів: ШІ-людина"", - написав Пономарьов.

Робота над книгою виявилася настільки захоплюючою, що за цей період Пономарьов схуд на 11 кілограмів. За словами співака, частина минулого літа фактично зникла з його життя через постійний процес написання. Водночас артист поки що не поспішає розкривати сюжет роману.

Відомо лише, що нова книга не буде автобіографією музиканта. Пономарьов відійшов від традиційного для артистів формату спогадів про кар’єру і створив художню історію, в центрі якої - стосунки, кохання та майбутнє. Особливе місце в романі посідає тема штучного інтелекту, на що й натякає інтригуюча назва.

"На відміну від інших музикантів, які пишуть свої автобіографії, мій роман не має жодного стосунку до музики", - заінтригував Пономарьов.

Олександр Пономарьов / інфографіка: Главред

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Про особу: Олександр Пономарьов Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення" - у 2003 році пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова посіла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

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