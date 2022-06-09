"Вибрав не Європу, а Україну": Роднянський оцінив розлучення сина з росіянкою Студіліною

Роднянський оцінив розлучення сина з росіянкою Студіліною / колаж УНІАН і Rіно-театр

Олександра Роднянського-молодший ще 24 лютого, в момент початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, "вибрав Україну" і зосередився на роботі в команді президента Володимира Зеленського на посаді головного економічного радника. Таке повідомлення в Instagram написав його батько, відомий продюсер Олександр Роднянський, коментуючи розлучення сина з російською актрисою Яніною Студіліною.

"Яніна у своєму інтерв'ю [про розлучення з Роднянським-молодшим ‒ Главред], що став підставою для багатьох публікацій, сказала: "Jстанні події остаточно поставили крапку в наших відносинах, мій колишній чоловік вибрав життя в Європі. А я вирішила залишитися в Росії". Під ухильною фразою про "останні події", як це часто буває в Росії, мається на увазі війна в Україні. І говорити, що мій син, мовляв, "вибрав життя в Європі", звучать, щонайменше, дивно. На ділі все інакше. У момент найважчого випробування, що випало на долю своєї рідної країни, Олександр - при тому, що він доктор економічних наук і професор Кембриджу ‒ вибрав не Європу, а Україну. Він взяв академічну відпустку і повністю зосередився на роботі в команді президента Зеленського, радником якого він є", – написав Роднянський-старший.

Але, продюсер пише, Студіліна, незважаючи на її проросійську позицію, залишатиметься частиною їхньої родини, оскільки вона ‒ мати його маленької внучки.

"Розлучення-сумна подія в житті будь-якої сім'ї. Особливо, коли він відбувається після десяти років шлюбу. Яніна - мама моєї прекрасної внучки, тому завжди буде частиною нашої сім'ї", – підсумував Роднянський-старший.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Олександр Роднянський розробляє новий серіал, що розповідає про сходження Володимира Путіна до посту російського диктатора.

Як повідомляє голлівудське видання Variety, серіал розповість про те, як скромний колишній офіцер КДБ став одним з найстрашніших політиків у світі, відкриє завісу над тим, що відбувається за стінами Кремля, і покаже, як діє Путін і його найближче оточення. А референсом для серіалу стане проект"Картковий будиночок".

До того популярний стрімінговий сервіс Netflix на своїй сторінці в Twitter повідомив, що відновлює показ сатиричного серіалу "Слуга народу", в якому головну роль зіграв Володимир Зеленський-нині президент Росії.

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