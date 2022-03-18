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Netflix відновлюють трансляцію серіалу Слуга народу в США

18 березня 2022, 01:11

Головну роль у популярній сатиричній комедії зіграв чинний президент Зеленський.

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Netflix відновлюють трансляцію серіалу Слуга народу в США / imdb.com

Український серіал Слуга народу (2015-2019), головну роль в якому зіграв нині чинний президент України Володимир Зеленський, повертається на американські екрани.

Про це повідомляє популярний стрімінговий сервіс Netflix на своїй сторінці в Twitter.

"Ви просили, і він повернувся! Слуга народу знову доступний на Netflix в США. У сатиричному комедійному серіалі 2015 року Володимир Зеленський грає вчителя, який несподівано стає президентом після того, як відео, в якому він скаржиться на корупцію, раптово стає вірусним",- йдеться в повідомленні.

Серіал завоював безліч міжнародних нагород - WorldFest Remi Award (Категорія "Серіали"), World Media Festival (Категорія "Розважальні телевізійні серіали") та ін.

Однак найбільший інтерес зарубіжного глядача Слуга народу привернув з початком військового вторгнення РФ на територію України.

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Раніше стало відомо, що президента України Володимира Зеленського та українців висунуто на Нобелівську премію миру. Це ініціатива групи діючих і колишніх політиків країн Європи.

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