Netflix відновлюють трансляцію серіалу Слуга народу в США / imdb.com

Український серіал Слуга народу (2015-2019), головну роль в якому зіграв нині чинний президент України Володимир Зеленський, повертається на американські екрани.

Про це повідомляє популярний стрімінговий сервіс Netflix на своїй сторінці в Twitter.

"Ви просили, і він повернувся! Слуга народу знову доступний на Netflix в США. У сатиричному комедійному серіалі 2015 року Володимир Зеленський грає вчителя, який несподівано стає президентом після того, як відео, в якому він скаржиться на корупцію, раптово стає вірусним",- йдеться в повідомленні.

Серіал завоював безліч міжнародних нагород - WorldFest Remi Award (Категорія "Серіали"), World Media Festival (Категорія "Розважальні телевізійні серіали") та ін.

Однак найбільший інтерес зарубіжного глядача Слуга народу привернув з початком військового вторгнення РФ на територію України.

You asked and it’s back!



Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF — Netflix (@netflix) March 16, 2022

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Раніше стало відомо, що президента України Володимира Зеленського та українців висунуто на Нобелівську премію миру. Це ініціатива групи діючих і колишніх політиків країн Європи.

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