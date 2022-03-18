Netflix відновлюють трансляцію серіалу Слуга народу в США

Головну роль у популярній сатиричній комедії зіграв чинний президент Зеленський.
Український серіал Слуга народу (2015-2019), головну роль в якому зіграв нині чинний президент України Володимир Зеленський, повертається на американські екрани.
Про це повідомляє популярний стрімінговий сервіс Netflix на своїй сторінці в Twitter.
"Ви просили, і він повернувся! Слуга народу знову доступний на Netflix в США. У сатиричному комедійному серіалі 2015 року Володимир Зеленський грає вчителя, який несподівано стає президентом після того, як відео, в якому він скаржиться на корупцію, раптово стає вірусним",- йдеться в повідомленні.
Серіал завоював безліч міжнародних нагород - WorldFest Remi Award (Категорія "Серіали"), World Media Festival (Категорія "Розважальні телевізійні серіали") та ін.
Однак найбільший інтерес зарубіжного глядача Слуга народу привернув з початком військового вторгнення РФ на територію України.
You asked and it’s back!— Netflix (@netflix) March 16, 2022
Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF
читайте також"Бомбили двічі аеропорт за наводкою": знаменитий український скрипаль виявився російським шпигуном
Раніше стало відомо, що президента України Володимира Зеленського та українців висунуто на Нобелівську премію миру. Це ініціатива групи діючих і колишніх політиків країн Європи.
Інші новини:
- Окупанти вбили соліста балету Нацональної опери України
- "Не мовчіть в цій тиші!": Земфіра присвятила багатостраждальній Україні антивоєнний кліп
- "Божевільна, зломлена людина": Наталія Могилевська розкритикувала Путіна