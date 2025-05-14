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Уперше з 2022 року: Росія "просочилася" на Євробачення

Анна Підгорна
14 травня 2025, 16:05
1017
Конкурсанти з РФ з'явилися в прямому ефірі першого півфіналу Євробачення-2025.
Гейзел Бруггер, Сандра Штудер, Бурановські бабусі
Росія повернулася на Євробачення-2025 - що сталося / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Стисло:

  • РФ заборонено брати участь у Євробаченні з 2022 року
  • У 2025 конкурсанти з країни-окупанта були показані в прямому ефірі першого півфіналу

13 травня Євробачення-2025 провело свій перший півфінал. Після виступу всіх учасників було оголошено голосування. Під час підрахунку голосів організатори Євробачення показали відеосюжет про рекорди конкурсу.

Так були згадані номери, де на сцену вийшли найстаріші учасники, учасники з найвищими зачісками і шапками. Окремо було згадано конкурсантів 2012 року з рф, колектив Бурановские бабушки - якщо підсумувати вік усіх учасників, то цифра склала 403 роки.

відео дня

Примітно, що Європейська мовна спілка 2022 року, після вторгнення рф в Україну, оголосила бойкот агресору, і відтоді країна не бере участі в конкурсі. Однак швейцарські організатори 2025 року вирішили все-таки "протягнути" артистів із РФ на конкурс - нехай навіть як коротку згадку.

Бурановські бабусі
Росія повернулася на Євробачення-2025 - що сталося / Скриншот YouTube

Варто зазначити, що колектив Бурановские бабушки в березні 2014 року відкрито підтримав анексію Криму. Це надає їхній появі на Євробаченні 2025 року політичного відтінку, якого так намагалися уникнути організатори конкурсу.

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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