Як виступили потенційні переможці Євробачення 2025 - деталі

Коротко:
- Виступ Kaj у першому півфіналі Євробачення
- Реакція залу на виступ
У першому півфіналі Євробачення 2025 вже виступив гурт Kaj, який представляє Швецію на конкурсі.
Як стало відомо, учасники здивували своїм номером про лазню з хітом Bara Bada Bastu.
Гурт виступив на сцені під номером 6 і учасники з'явилися в класичних костюмах, а ось їхня підтанцьовка була в рушниках і з банними віниками в руках.
До слова, глядачі були в захваті від виступу артистів, а виступ стилізовано під автентичну слов'янську парну, на сцені навіть розпалили вогонь.
Зазначимо, Bara bada bastu - перша шведськомовна пісня на Євробаченні з 1998 року, тому група пішла на серйозний ризик зі своїм гумористичним номером.
Дивіться відео виступу Kaj на Євробаченні 2025:
Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїхали на Євробачення в Базель.
Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.
Вас може зацікавити:
- Мурат Налчаджиоглу показався на відпочинку зі своєю новою коханою - деталі
- "Відповідає за себе сама": сестра Софії Ротару вперше видала правду про її позицію
- Потап звернувся до шанувальників і показався після приголомшливого схуднення
Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред