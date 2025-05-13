Як виступили потенційні переможці Євробачення 2025 - деталі

Kaj зірвали овації глядачів.

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Kaj - виступ на Євробаченні / колаж: Главред, фото: скрін instagram.com/eurovision/

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Виступ Kaj у першому півфіналі Євробачення

Реакція залу на виступ

У першому півфіналі Євробачення 2025 вже виступив гурт Kaj, який представляє Швецію на конкурсі.

Як стало відомо, учасники здивували своїм номером про лазню з хітом Bara Bada Bastu.

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Гурт виступив на сцені під номером 6 і учасники з'явилися в класичних костюмах, а ось їхня підтанцьовка була в рушниках і з банними віниками в руках.

До слова, глядачі були в захваті від виступу артистів, а виступ стилізовано під автентичну слов'янську парну, на сцені навіть розпалили вогонь.

Євробачення, Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

Зазначимо, Bara bada bastu - перша шведськомовна пісня на Євробаченні з 1998 року, тому група пішла на серйозний ризик зі своїм гумористичним номером.

Дивіться відео виступу Kaj на Євробаченні 2025:

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