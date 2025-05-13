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Як виступили потенційні переможці Євробачення 2025 - деталі

Еліна Чигис
13 травня 2025, 23:22
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Kaj зірвали овації глядачів.
Кай!
Kaj - виступ на Євробаченні / колаж: Главред, фото: скрін instagram.com/eurovision/

Коротко:

  • Виступ Kaj у першому півфіналі Євробачення
  • Реакція залу на виступ

У першому півфіналі Євробачення 2025 вже виступив гурт Kaj, який представляє Швецію на конкурсі.

Як стало відомо, учасники здивували своїм номером про лазню з хітом Bara Bada Bastu.

відео дня

Гурт виступив на сцені під номером 6 і учасники з'явилися в класичних костюмах, а ось їхня підтанцьовка була в рушниках і з банними віниками в руках.

До слова, глядачі були в захваті від виступу артистів, а виступ стилізовано під автентичну слов'янську парну, на сцені навіть розпалили вогонь.

Євробачення, Україна на Євробаченні
Євробачення, Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

Зазначимо, Bara bada bastu - перша шведськомовна пісня на Євробаченні з 1998 року, тому група пішла на серйозний ризик зі своїм гумористичним номером.

Дивіться відео виступу Kaj на Євробаченні 2025:

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїхали на Євробачення в Базель.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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