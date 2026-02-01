"Війна вбила її": Андре Тан втратив близьку людину

Коротко:
- У день її похорону Андре Тан розповів про смерть бабусі
- Це не перша втрата дизайнера за час повномасштабної війни
Український дизайнер Андре Тан пережив важку втрату. На початку повномасштабної війни померли його дідусь і бабуся. Тепер у своєму блозі в Instagram він повідомив про смерть другої бабусі.
Кутюр'є зізнається - йому складно пережити цю втрату. "Мені так боляче це писати. Бо вона була для мене надзвичайно дорогою та рідною. І тепер у моєму серці ще одна тиша, яку залишила війна", - поділився Тан.
Він розповів, що життя його бабусі було непростим - Друга світова війна, концтабір... Ще одна війна на віці жінки підкосила її. "Бабуся просто морально не витримала всього цього жаху, новин, страху, болю, безсилля.Того, що щодня відбувається в нашій країні. Війна вбила її не кулями, а тривогою", - каже Андре Тан.
Про персону: Андре Тан
Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.
