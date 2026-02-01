"Війна вбила її": Андре Тан втратив близьку людину

У день похорону Андре Тан розповів сумну історію про споріднену душу.

Андре Тан новини - у дизайнера померла бабуся / колаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

У день її похорону Андре Тан розповів про смерть бабусі

Це не перша втрата дизайнера за час повномасштабної війни

Український дизайнер Андре Тан пережив важку втрату. На початку повномасштабної війни померли його дідусь і бабуся. Тепер у своєму блозі в Instagram він повідомив про смерть другої бабусі.

Кутюр'є зізнається - йому складно пережити цю втрату. "Мені так боляче це писати. Бо вона була для мене надзвичайно дорогою та рідною. І тепер у моєму серці ще одна тиша, яку залишила війна", - поділився Тан.

Він розповів, що життя його бабусі було непростим - Друга світова війна, концтабір... Ще одна війна на віці жінки підкосила її. "Бабуся просто морально не витримала всього цього жаху, новин, страху, болю, безсилля.Того, що щодня відбувається в нашій країні. Війна вбила її не кулями, а тривогою", - каже Андре Тан.

Померла бабуся Андре Тана / фото: instagram.com/andre_tan_official

Померла бабуся Андре Тана / фото: instagram.com/andre_tan_official

