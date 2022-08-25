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У День народження Горбунова Катя Осадча зробила чоловікові незвичайне побажання

25 серпня 2022, 18:48

Сімейне свято ведучих цього року затьмарене війною.

Катя Осадча та Юрій Горбунов
Катя Осадча зворушливо привітала Юрія Горбунова з Днем народження / instagram.com/kosadcha

Українська ведуча, модель і волонтерка Катя Осадча 24 серпня відзначає відразу два свята - День Незалежності України і День народження її чоловіка, шоумена і ведучого Юрія Горбунова.

Вчора колезі, чоловікові і батькові її дітей виповнилося 52 роки. На своїй сторінці в Instagram Осадча на честь свята виклала серію фотографій з ним, зроблених у минулому, довоєнному житті, рік тому.

Ведуча не стала засипати коханого банальностями. Замість цього зробила чоловікові вельми незвичайне побажання, про яке, втім, вже півроку мріє кожен українець.

Видео дня

"Мій любий Юрко, сьогодні особливо щемливо вітати тебе з Днем народження одночасно з Днем Незалежності. На фото ми рік тому, щасливі і майже безтурботні, я бажаю тобі скоріше зробити таке святкове фото на честь ПеремогиЯ люблю тебе ❤️" - пише Катя Осадча.

Катя Осадча та Юрій Горбунов
Катя Осадча зворушливо привітала Юрія Горбунова з Днем народження / instagram.com/kosadcha

Раніше шанувальники позаздрили ведучому, журналісту і мандрівникові Дмитру Комарову - його молода дружина, модель і ведуча Олександра Кучеренко, вразила всіх на повал чудовою зовнішністю.

Також український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін розповів про жінку, що зайняла місце в серці мера Києва Віталія Кличка, який нещодавно розлучився з дружиною після 25 років шлюбу.

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