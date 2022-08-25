У День народження Горбунова Катя Осадча зробила чоловікові незвичайне побажання

Катя Осадча зворушливо привітала Юрія Горбунова з Днем народження / instagram.com/kosadcha

Українська ведуча, модель і волонтерка Катя Осадча 24 серпня відзначає відразу два свята - День Незалежності України і День народження її чоловіка, шоумена і ведучого Юрія Горбунова.

Вчора колезі, чоловікові і батькові її дітей виповнилося 52 роки. На своїй сторінці в Instagram Осадча на честь свята виклала серію фотографій з ним, зроблених у минулому, довоєнному житті, рік тому.

Ведуча не стала засипати коханого банальностями. Замість цього зробила чоловікові вельми незвичайне побажання, про яке, втім, вже півроку мріє кожен українець.

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"Мій любий Юрко, сьогодні особливо щемливо вітати тебе з Днем народження одночасно з Днем Незалежності. На фото ми рік тому, щасливі і майже безтурботні, я бажаю тобі скоріше зробити таке святкове фото на честь ПеремогиЯ люблю тебе ❤️" - пише Катя Осадча.

Катя Осадча зворушливо привітала Юрія Горбунова з Днем народження / instagram.com/kosadcha

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