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Катя Осадча показала рідкісне фото старшого сина Іллі та розповіла про його "фронт"

23 серпня 2022, 18:17

Ведуча з первістком привітали країну з великим святом.

Катя Осадча
Катя Осадча показала старшого сина Іллю / instagram.com/kosadcha

Українська модель, ведуча і волонтерка Катя Осадча привітала співвітчизників з Днем українського прапора. На честь значущого для кожного українця свята вона показала рідкісне фото.

На своїй сторінці в Instagram вона виклала знімок зі своїм страшим сином. Разом вони були символічно одягнені у футболки синього та жовтого кольорів, утворюючи імпровізований прапор України.

"Цей День прапора особливий.Навіть важко підібрати слова, як за допомогою кольорів нашого прапору нас підтримує світ, від зірок до світових лідерів. Головні будівлі і пам’ятники світу стають жовто-синіми, а зірки наввипередки вбираються в вже улюблені кольори на нашу підтримку, ну а ми скрізь бачимо флаг України. Сьогодні не тільки наше свято, День нашого прапора тепер з нами відзначає весь світ, адже в кожному куточку світу від Нової Зеландіі до Гренландії жовто-синій це символ свободи, боротьби і сили духу народу.Нас стали впізнавати за кольорами прапора в усьому світі і висловлювати підтримку.Ми сильна нація з міцним духом і freedom blue та energizing yellow тому ще одне підтвердження!" - пише Осадча.

Ілля, первісток телеведучої, рідкісний гість на сторінці зіркової матері. Молодому хлопцеві у вересні виповниться 20 років, і зараз він здобуває освіту в IT-сфері. За словами Осадчої, отримані знання він застосовує на "інформаційному" фронті на благо України.

У коментарях до знімка шанувальники ведучої відзначають її надзвичайну схожість з Іллею.

Катя Осадча
Катя Осадча показала старшого сина Іллю / instagram.com/kosadcha

Раніше 64-річний іспанський актор Антоніо Бандерас показав на пляжі свою коханку. Дівчина вдвічі молодша за нього, і вже підписується прізвищем артиста.

Також 93 - річна вдова Шона Коннері, Французька художниця Мішелін, без збентеження демонструє тіло в бікіні - вона відпочивала на яхті на Багамських островах.

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