"Мамині горобчики": Джамала показала зворушливі поцілунки з синами

Ви дізнаєтеся:
- Джамала опублікувала фото з синами
- Як вони виглядають
Переможниця Євробачення-2014 і музичний продюсер Національного відбору Джамала показала шанувальникам знімки з підрослими синами. Фотографіями вона поділилася в Instagram.
Співачка вирішила зробити ніжні фото з дітьми в зимовій естетиці. Зіркова мама з семирічним Еміром-Рахманом і п'ятирічним Селімом-Гіраєм позували на камеру в зимових шапках і теплих светрах. Джамала ніжно обіймала синів, а на одній з фотографій хлопчики ніжно цілують маму в щоки. В очі відразу впадає колір волосся дітей — обидва сини співачки світло-русяві.
Джамала коротко підписала фотографії, зробивши акцент на позитиві та очікуванні весни — як пори року, так і в метафоричному сенсі. Також артистка зазначила, що сімейні знімки були зроблені за донат.
"Жити весною. Жити перемогою. Жити любов'ю", — написала співачка.
Також Джамала трохи розповіла про характери дітей — виявилося, що сини ревнують маму один до одного і вимагають від неї уваги.
"Вони всі дуже ревниві", — прокоментувала зірка.
Шанувальники також залишилися в захваті від фотографій з дітьми. Вони відзначили, що хлопчики швидко ростуть і дуже схожі один на одного.
"Мамині горобчики"
"Такі класні"
"У вас вже такі великі сини, як же чужі швидко ростуть"
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що актор Остап Ступка разом з підприємцем Сергієм Гамалієм провідав свою матір — вдову легендарного актора Богдана Ступки. За словами Сергія, умови в квартирі вдови актора стали по-справжньому спартанськими. У будинку немає електрики, тепла і води.
Також актриса Наталка Денисенко емоційно висловилася про те, що зараз українське суспільство дуже збуджене і займається булінгом публічних людей. Однією з жертв такого ставлення вона назвала і співачку, висловивши їй свою підтримку.
Про особу: Джамала
Джамала (справжнє ім'я — Суса́на Алі́мівна Джамаладінова) — українська співачка та акторка, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".
