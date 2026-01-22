Рус
"Мамині горобчики": Джамала показала зворушливі поцілунки з синами

Христина Трохимчук
22 січня 2026, 16:05
Співачка показала, як виглядають її старші сини.
Джамала
Джамала показала дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала

Ви дізнаєтеся:

  • Джамала опублікувала фото з синами
  • Як вони виглядають

Переможниця Євробачення-2014 і музичний продюсер Національного відбору Джамала показала шанувальникам знімки з підрослими синами. Фотографіями вона поділилася в Instagram.

Співачка вирішила зробити ніжні фото з дітьми в зимовій естетиці. Зіркова мама з семирічним Еміром-Рахманом і п'ятирічним Селімом-Гіраєм позували на камеру в зимових шапках і теплих светрах. Джамала ніжно обіймала синів, а на одній з фотографій хлопчики ніжно цілують маму в щоки. В очі відразу впадає колір волосся дітей — обидва сини співачки світло-русяві.

відео дня
Джамала зі старшими синами
Джамала зі старшими синами / фото: instagram.com, Джамала

Джамала коротко підписала фотографії, зробивши акцент на позитиві та очікуванні весни — як пори року, так і в метафоричному сенсі. Також артистка зазначила, що сімейні знімки були зроблені за донат.

Як виглядають діти Джамали
Як виглядають діти Джамали / фото: instagram.com, Джамала

"Жити весною. Жити перемогою. Жити любов'ю", — написала співачка.

Також Джамала трохи розповіла про характери дітей — виявилося, що сини ревнують маму один до одного і вимагають від неї уваги.

"Вони всі дуже ревниві", — прокоментувала зірка.

Джамала сім'я
Джамала сім'я / фото: instagram.com, Джамала

Шанувальники також залишилися в захваті від фотографій з дітьми. Вони відзначили, що хлопчики швидко ростуть і дуже схожі один на одного.

"Мамині горобчики"

"Такі класні"

"У вас вже такі великі сини, як же чужі швидко ростуть"

Джамала
Джамала / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що актор Остап Ступка разом з підприємцем Сергієм Гамалієм провідав свою матір — вдову легендарного актора Богдана Ступки. За словами Сергія, умови в квартирі вдови актора стали по-справжньому спартанськими. У будинку немає електрики, тепла і води.

Також актриса Наталка Денисенко емоційно висловилася про те, що зараз українське суспільство дуже збуджене і займається булінгом публічних людей. Однією з жертв такого ставлення вона назвала і співачку, висловивши їй свою підтримку.

Про особу: Джамала

Джамала (справжнє ім'я — Суса́на Алі́мівна Джамаладінова) — українська співачка та акторка, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

