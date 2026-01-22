"Близький по духу": Наргіз висловилася про Бандеру, обличчя якого витатуювала на нозі

Коротко:
- Наргіз стверджує, що Бандера їй дуже "близький по духу"
- Артистка заявила, що Бандера для неї – символ свободи
Російська та узбецька співачка Наргіз Закірова, яка довгий час працювала в країні-агресорі, але з початку війни зайняла проукраїнську позицію, розповіла про своє ставлення до ідеолога українського націоналізму Степана Бандери, обличчя якого витатуювала на нозі. Свою думку вона висловила в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі "І грянув Грем".
"Я його асоціюю з собою. Як би хто не трактував його особистість, якогось однозначного уявлення про те, що він фашист, – цього немає ні в історії, ніде. Я, повірте, робила дуже багато досліджень, копала історії, пов'язані з цією людиною", – зазначила вона.
Наргіз додала, що Бандера їй дуже "близький по духу".
"Я людина дуже радикальна, і свободи та незалежності я буду домагатися за будь-яку ціну, чого б мені це не коштувало", – підкреслила співачка.
Про особу: Наргіз Закірова
Наргіз Закірова - узбецька і російська співачка, яка отримала широку популярність після участі в другому сезоні шоу "Голос" (2013), де вона посіла друге місце.
Наргіз Закірова народилася 6 жовтня 1971 року в Ташкенті.
Відома своїм сильним вокалом (діапазон у п'ять октав) і ексцентричним образом (татуювання, поголена голова).
Довгий час співпрацювала з продюсером Максимом Фадєєвим, проте в 2019 році контракт був розірваний зі скандалом і забороною на виконання пісень лейбла.
За критику війни РФ проти України Закіровій на 50 років заборонили в'їзд до РФ.
