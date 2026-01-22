Були разом 16 років: одна з найміцніших пар Голлівуду на межі розриву

Подружжя, яке нещодавно відсвяткувало 16-ту річницю шлюбу, багато років вважалося одним з найміцніших і найстильніших союзів у шоу-бізнесі.

https://glavred.net/stars/byli-vmeste-16-let-odna-iz-samyh-prochnyh-par-gollivuda-na-grani-razryva-10734539.html Посилання скопійоване

Актори Кріс Гемсворт і Ельза Патакі на межі розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com/chrishemsworth

Коротко:

Востаннє пару бачили на публіці в новорічну ніч

Пара виховує трьох дітей

Одна з найміцніших пар Голлівуду - актори Кріс Хемсворт і Ельза Патакі - опинилася в центрі гучних чуток про можливе розлучення.

Інсайдери розповіли Radar Online, що зірки нібито знаходяться на межі оголошення про розрив після місяців життя нарізно через роботу. Джерела стверджують, що напружені графіки зйомок, тривалі розлуки і різні професійні пріоритети створили безпрецедентний тиск на їхні стосунки.

відео дня

Подружжя, яке наприкінці 2025 року відсвяткувало 16-ту річницю шлюбу, багато років вважалося одним з найміцніших і найстильніших союзів у шоу-бізнесі. Останній раз їх разом бачили на публіці в новорічну ніч на яхті в Сіднейській гавані. До цього вони довгий час не з'являлися разом, крім спільного виходу на показ документального фільму Хемсворта "A Road to Remember".

Чутки посилилися після того, як актора нещодавно сфотографували на пляжі без його впізнаваної обручки з чорним каменем. За словами близьких до пари людей, саме балансування між двома активними кар'єрами стало серйозним випробуванням для їхнього шлюбу.

"Зовні вони наполягають, що все в порядку, але ті, хто проводить з ними час, бачать напругу. Тривалі періоди роботи і життя по різні боки світу з часом розмили ту близькість, яка була у них раніше", - йдеться в повідомленні.

Пара виховує трьох дітей - дочку Індію і близнюків Трістана і Сашу. У березні вони разом їздили до Японії, щоб відсвяткувати день народження синів, але незабаром Гемсворт відправився до Великобританії на зйомки нового "Тора", а Патакі залишилася в Австралії.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Голлівудські актори Міла Куніс і Ештон Кутчер одружилися в 2015 році і довгий час вважалися однією з найміцніших пар західного шоу-бізнесу. Проте в їхніх стосунках намітився серйозний розлом.

Раніше Главред розповідав про особливе побачення Кіану Рівза і його коханої Олександри Грант. Романтичний момент пари потрапив на фото і відео.

Читайте також:

Про особу: Крістофер Гемсворт Крістофер Гемсворт - австралійський актор, який народився 11 серпня 1983 року. Отримав широке визнання завдяки ролі Тора в кіновсесвіті Marvel (MCU). Хемсворт починав кар'єру з австралійського серіалу "Додому і в дорогу". Крім Marvel, знявся в таких фільмах, як "Гонка", "Тайлер Рейк: Операція з порятунку", "У серці моря" і "Божевільний Макс: Фуріоса" (2024). Одружений з іспанською актрисою Ельзою Патакі, у пари троє дітей. Сім'я проживає в Байрон-Бей, Австралія. У 2022 році в рамках документального серіалу Limitless ("Межа можливостей") дізнався про генетичну схильність до хвороби Альцгеймера, після чого став приділяти ще більше уваги здоровому способу життя і довголіттю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред