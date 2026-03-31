Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Повернеться в Україну після смерті: важка хвороба забрала життя народного артиста

Христина Трохимчук
31 березня 2026, 13:44
Помер народний артист України Михайло Мацялко.
/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео, pexels.com

Ви дізнаєтеся:

  • Помер засновник гурту "Соколи"
  • Причина смерті Михайла Мацялко

На 80-му році життя помер засновник популярного гурту "Соколи" Михайло Мацялко. Про смерть народного артиста України повідомили у Facebook Управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради.

За їхньою інформацією, артист пішов у вічність після тривалої боротьби з важким захворюванням. Деталей діагнозу в офіційній заяві не розкривають, зробивши акцент на досягненнях Мацялко.

відео дня
Михайло Мацялко — причина смерті
Михайло Мацялко - причина смерті

"Після тривалої хвороби пішов у вічність Михайло Мацялко – видатний український співак, народний артист України, засновник і незмінний художній керівник легендарного гурту "Соколи". Михайло Мацялко присвятив своє життя українській пісні та культурі. Разом із братом Іваном Мацялко та співачкою й композиторкою Марією Шалайкевич він стояв біля витоків створення самобутнього колективу, який став гордістю Дрогобича та всієї України", — повідомили на сторінці управління.

Гурт "Соколи" стала справжнім голосом української душі для співвітчизників в Україні та за кордоном. Основою їхнього успіху стали автентичні пісні УПА, січевих стрільців, народна та авторська творчість. Діяльність ансамблю стала потужним інструментом популяризації української культури в США, Аргентині та Європі, зробивши дрогобицьких артистів впізнаваними далеко за межами батьківщини.

Де поховають Михайла Мацялко
Де поховають Михайла Мацялко

Журналіст Михайло Маслій також розповів подробиці про смерть великого артиста. За його словами, Михайло Мацялко пішов з життя в Торонто, оточений близькими людьми. Незважаючи на те, що співак помер далеко від батьківщини, родина збирається поховати його в Україні — прах виконавця після кремації може знайти останній притулок на Личаківському кладовищі у Львові в одній могилі з його молодшим братом Іваном.

Група "Соколи" — "А зорі та зорі"

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що переможець проєкту "Холостячка" Андрій Задворний більше не приховує свої нові стосунки. З початку великої війни життя колишнього обранця Злати Огневич сильно змінилося: він змінив звичну діяльність на службу в Національній гвардії України.

Також Оля Цибульська зізналася, що порада Ірини Білик щодо балансу між кар'єрою та сім'єю ледь не зруйнувала її шлюб. Після розмови з легендою української сцени співачка прийняла рішення розлучитися з коханим і ледь не занапастила майбутні щасливі стосунки.

Про гурт: Соколи

"Соколи" — український музичний гурт із Дрогобича, повідомляє Вікіпедія. Твори у виконанні ансамблю в 1990-ті роки щодня лунали в програмах львівського та всеукраїнського радіо й телебачення. Ансамбль було створено 20 січня 1990 року. Художній керівник групи — Михайло Мацялко. Поряд з ним роботу провідним солістом групи розпочинав молодший брат Іван — скрипаль, та Марія Шалайкевич — солістка і композиторка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти