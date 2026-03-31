Повернеться в Україну після смерті: важка хвороба забрала життя народного артиста

Помер народний артист України Михайло Мацялко.

/ фото: facebook.com, Ірина Баранська-Вороніна

На 80-му році життя помер засновник популярного гурту "Соколи" Михайло Мацялко. Про смерть народного артиста України повідомили у Facebook Управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради.

За їхньою інформацією, артист пішов у вічність після тривалої боротьби з важким захворюванням. Деталей діагнозу в офіційній заяві не розкривають, зробивши акцент на досягненнях Мацялко.

Михайло Мацялко - причина смерті / фото: facebook.com, Ірина Баранська-Вороніна

"Після тривалої хвороби пішов у вічність Михайло Мацялко – видатний український співак, народний артист України, засновник і незмінний художній керівник легендарного гурту "Соколи". Михайло Мацялко присвятив своє життя українській пісні та культурі. Разом із братом Іваном Мацялко та співачкою й композиторкою Марією Шалайкевич він стояв біля витоків створення самобутнього колективу, який став гордістю Дрогобича та всієї України", — повідомили на сторінці управління.

Гурт "Соколи" стала справжнім голосом української душі для співвітчизників в Україні та за кордоном. Основою їхнього успіху стали автентичні пісні УПА, січевих стрільців, народна та авторська творчість. Діяльність ансамблю стала потужним інструментом популяризації української культури в США, Аргентині та Європі, зробивши дрогобицьких артистів впізнаваними далеко за межами батьківщини.

Де поховають Михайла Мацялко / скрін з відео

Журналіст Михайло Маслій також розповів подробиці про смерть великого артиста. За його словами, Михайло Мацялко пішов з життя в Торонто, оточений близькими людьми. Незважаючи на те, що співак помер далеко від батьківщини, родина збирається поховати його в Україні — прах виконавця після кремації може знайти останній притулок на Личаківському кладовищі у Львові в одній могилі з його молодшим братом Іваном.

Група "Соколи" — "А зорі та зорі"

Раніше Главред повідомляв, що переможець проєкту "Холостячка" Андрій Задворний більше не приховує свої нові стосунки. З початку великої війни життя колишнього обранця Злати Огневич сильно змінилося: він змінив звичну діяльність на службу в Національній гвардії України.

Також Оля Цибульська зізналася, що порада Ірини Білик щодо балансу між кар'єрою та сім'єю ледь не зруйнувала її шлюб. Після розмови з легендою української сцени співачка прийняла рішення розлучитися з коханим і ледь не занапастила майбутні щасливі стосунки.

Про гурт: Соколи "Соколи" — український музичний гурт із Дрогобича, повідомляє Вікіпедія. Твори у виконанні ансамблю в 1990-ті роки щодня лунали в програмах львівського та всеукраїнського радіо й телебачення. Ансамбль було створено 20 січня 1990 року. Художній керівник групи — Михайло Мацялко. Поряд з ним роботу провідним солістом групи розпочинав молодший брат Іван — скрипаль, та Марія Шалайкевич — солістка і композиторка.

