Вєрка Сердючка заспівала свої хіти російською: омбудсмен звернувся в поліцію

За словами омбудсмена, з 2023 року в Києві офіційно діє мораторій на використання російськомовного музичного продукту.

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Данилко виступив із російськомовними хітами / колаж: Главред, фото: Уповноважений із захисту державної мови/Facebook, facebook.com/dyachenkov

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Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції

У Вєрки Сердючки спростували, що артист використовував російську мову на концерті

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до правоохоронців через ознаки порушення національного законодавства на концерті Verka Serduchka&Band, під час якого артисти виконували деякі пісні російською мовою. Про це він сказав у коментарі для "Української правди. Життя" в суботу, 14 червня.

Омбудсмен пояснив, що в разі концерту виконання композицій російською мовою - грубе порушення статей 23 і 29 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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За його словами, з 2023 року в Києві офіційно діє мораторій на використання російськомовного музичного продукту, який у випадку концерту Вєрки Сердючки було порушено.

"Поки українські воїни щодня гинуть на фронті, стримуючи російських окупантів, у столиці України - місті Києві - на концерті публічно звучить "Все будет хорошо" та інші російськомовні пісні. Це не просто нехтування мовним законом. Це плювок в обличчя країні, яка перебуває в стані війни, і тим, хто віддав життя за неї", - заявив Кремінь.

Уповноважений ініціював проведення державного контролю щодо організатора заходу, а також звернувся до Національної поліції, щоб там належним чином відреагували на порушення норм законодавства.

"Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям "розваг" знову легалізовували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон - це про національну гідність. І відповідальність буде", - наголосив Кремінь.

Варто зазначити, що першим поскаржився на співака ведучий Віктор Дяченко. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сподіваюся, що ми припинимо мімікрувати і чекати російську армію в Києві", - написав він.

У Вєрки Сердючки спростували, що виконавець використовував російську мову на концерті. Там стверджують, що артист говорив "своїм локальним діалектом - полтавським суржиком", і додали, що під час події також виконувалися пісні українською та англійською мовами.

Відео з концерту:

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Хто такий Андрій Данилко? Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", тощо.

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