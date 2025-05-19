"Взяли пляшку і сиділи": Андрій Данилко несподівано висловився про Зеленського

Про що йдеться у матеріалі:
- Данилко розповів про стосунки із Зеленським
- Співак згадав про посиденьки "під пляшку" після концерту
Український співак Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, поділився теплими спогадами про Володимира Зеленського, з яким його пов’язує багаторічне знайомство. Він також згадав про душевні розмови "під пляшку" з майбутнім президентом України. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю "BBC News - Русская служба".
За словами Данилка, у них із Зеленським завжди було шанобливе ставлення один до одного.
"І коли вже Володимир (Зеленський - ред.) став президентом, то навіть були якісь зустрічі... І не виходило, але я б і не хотів, тому що я розумію, що це людина на іншій сходинці і... Ну, це все по-іншому", - сказав співак.
Він зазначив, що Зеленський після обрання на посаду президента України вже перестав бути артистом.
"Я ніколи не ліз. І от єдиний раз, випадково, я якраз давав інтерв'ю Катерині Осадчій "Світське життя" на День незалежності України. І співали пісні за 30 років, Монатік робив попурі. І ось Сердючка виїжджала з трамвая, співала пісню "Океану Ельзи". Я пам'ятаю, був Зеленський. І ось ми даємо це інтерв'ю, а його охорона веде. І я так... Така погода гарна була. Володимире Олександровичу, Володимире Олександровичу!", - згадує артист.
Після цього, президент України Володимир Зеленський підійшов до Андрія Данилка та привітався з ним "кулачком".
"І він так радий був мене бачити, я його теж. Я не можу повірити, ну як це, Вова Зеленський - президент, ну що це за диво, ось я не можу повірити в це. А мені одразу (згадується - ред.) Кривий Ріг чи Дніпропетровськ, коли ми після якогось великого концерту взяли пляшечку і сиділи (говорили, - ред.) про КВК, про життя. Ми так добре поговорили. Удвох сиділи. І хто б сказав йому і, напевно, мені, що так все це... дивовижно", - резюмував він.
Андрій Данилко - останні новини по темі
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на початку квітня в офіційному фан-клубі Вєрки Сердючки опублікували унікальний архівний знімок Андрія Данилка з дитинства. На фото маленький Андрій зображений на руках у мами, як зазначено в підписі до знімка.
Андрій Данилко в інтерв'ю Василю Байдаку розповів, як разом з Інною Білоконь, виконавицею ролі Мами Вєрки Сердючки, побував у студії Кутуньо. Італійський артист зустрів їх тепло та навіть пригостив власноруч звареною кавою.
Інна Білоконь уже понад три десятиліття працює у команді Вєрки Сердючки та підтримує тісну дружбу з Андрієм Данилком. Так, нещодавно в Instagram акторка показала кумедний момент, як Данилко "робить їй посмішку".
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Хто такий Андрій Данилко?
Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", та ін.
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