Маленький Андрійко на руках у мами: Данилко категорично висловився про "вірусне" фото

Коротко:
- Мережею розлетілося дитяче фото Андрія Данилка
- Артист вийшов на зв'язок із шанувальниками, щоб вказати на неточність
На початку квітня в офіційній фан-спільноті Вєрки Сердючки з'явилося рідкісне фотоАндрія Данилка в дитинстві. У кадрі маленький Андрійко, як свідчив підпис, сидів на руках у мами.
Утім, крім щирого розчулення від вигляду зірки в дитинстві, почали з'являтися коментарі про те, що жінка, яка тримає малюка на руках - зовсім не його мама. Ясність у незручну ситуацію вніс сам Данилко.
Сьогодні адміністрація цієї спільноти принесла свої вибачення, і повідомила, що на фото маленького Андрійка тримає його вихователька в дитячому садку. Що ж стосується зовнішньої схожості жінки і дитини, то і тут у Андрія Михайловича є своє пояснення: він припустив, що так сталося тому, що вихователька дуже любила хлопчика, і не випускала його з рук.
Мама Андрія Данилка Світлана Іванівна померла 2020 року у віці 83 років. Своє горе артист приховував цілий рік - втрата сильно підкосила його. Він був дуже близький з мамою, і вважав її своїм другом. "Він говорив - я з мамою можу і чарку випити, і все розповісти, все відверто", - розповідав давній друг Андрія Данилка EL Кравчук у програмі "Викриття.Післямова".
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Також стало відомо, що Tayanna та її син ледь не загинули у власному будинку. Співачка розповіла, що за лічені години вона та 12-річний Даніель могли заробити смертельне отруєння, перші симптоми якого її переслідували ще з зими.
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Хто такий Андрій Данилко?
Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", та ін.
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