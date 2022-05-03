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Ведучий Модного вироку засудив імперіалістичні погляди Кремля та війну в Україні

3 травня 2022, 18:17

Історик моди передрікає занепад Росії.

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Олександр Васильєв засудив війну в Україні / instagram.com/alexandre_vassiliev

Російський і французький історик моди, мистецтвознавець і телеведучий, відомий по шоу Модний вирок, Олександр Васильєв написав відкритого листа, в якому висловив свою незгоду з військовою окупацією незалежної України.

Ще на початку березня 2022 року на сайті муніципалітету литовського міста Вісагінас з'явилося звернення Васильєва, в якому він критикує військові амбіції кремля щодо відтворення російської імперії ціною вторгнення в Україну.

Повернення "радянського" минулого також не влаштовує мистецтвознавця - тоді він втік від "совка" до Франції, зараз же має статус громадянина Литви.

"Безпрецедентні амбіції відтворення величезної імперії викликають військову окупацію, яка прямо зараз руйнує незалежну державу Україну. Ця війна безумовно, викличе також і безпрецедентну ізоляцію Росії і, більш того, може привести до смертельної ядерної війни на планеті Земля. Як пацифіст, я рішуче проти всіх воєн, їх обов'язково потрібно припиняти.

Я не пов'язаний з керівництвом Росії, не нагороджений жодною урядовою нагородою і не отримую допомогу для мого Фонду сховища колекції старовинного костюма та історії моди Росії. Я ніколи не був членом будь-якої партії, я сам був емігрантом від радянського режиму до Франції в 1982 році і маю литовське громадянство більше 20 років",- пише Васильєв.

Не намагаючись прикритися розпливчастими і неоднозначними формулюваннями в кінці листа він заявив: "Я рішуче виступаю проти агресивної війни і молюся за безпеку і цілісність кордонів і повагу до культурної спадщини Європи! Хай буде Мир!"

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Раніше інший популярний російський телеведучий покинув рф, заявивши, що Росія-йому не мати.

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