Популярний російський телеведучий засудив війну з Україною і покинув РФ: "Росія мені не мати"

Андрій Довгопол покинув НТВ і рф на знак незгоди з війною в Україні / instagram.com/andy_dow_

Російський журналіст і телеведучий телеканалу НТВ (шоу Дачный ответ) Андрій Довгопол оголосив про звільнення з російського телебачення у зв'язку з особистими переконаннями. Він засуджує військову політику кремля і війну в Україні, тому залишає телеканал і росію.

І робить це без найменшого жалю, так як, за запевненням самого Довгопола, Росія йому - не мати. Для тих, хто вважає себе патріотами, ведучий опублікував пронизливий лист, який йому написав його друг, ім'я якого він не назвав, побоюючись за його життя.

Так в листі до Довгопола його друг порівнює росію не зі статною красунею, і турботливою розумницею, люблячою матір'ю, а зі старою одноокою алкоголічкою, яка б'є своїх дітей.

"Вони, ти знаєш, Андрій, дуже люблять її - цю потвору, яка пожирає їх, дітей своїх, продає за пляшку, лупить даремно. У недоумкуватих коротка пам'ять, і, напевно, не можна їх за це судити. Вони запам'ятовують тільки хороше, і пам'ятають ті деякі моменти, коли мама була твереза і добра. І їм легко тому її любити - величаву, статну, ласкаву красуню. А нам важко любити Чудовисько. Але любимо. Адже, вона - мама. І немає іншої. І нічого більше любити. Я радий, що ти їдеш, Андрій. Таку маму потрібно любити здалеку, щоб вона не калічила тебе, і своїх онуків, правнуків",- йдеться в листі.

Андрій Довгопол, який висловив свою незгоду з війною в Україні в перший день повномасштабного вторгнення, опублікував цей опус в надії відкрити очі псевдопатріотам, які звикли жити в тіні божевільної пропаганди кремля.

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Раніше російський ведучий Олександр Гуревич висловився проти наступу Росії на Україну, і на знак солідарності з українським народом покинув один з найбільших телеканалів.

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