"Вау": Катерина Усик показала, який вигляд має її мама-красуня

Коротко:
- Катерина Усик приїхала до батьків і синів в Іспанію
- Бізнесвумен сфотографувалася з мамою
Дружина українського боксера Олександра Усика - бізнесвумен Катерина Усик - поділилася рідкісними знімками зі своєю мамою.
На своїй сторінці в Instagram Усик опублікувала нові знімки, на яких позувала з мамою в Іспанії.
Зазначимо, Катерина та Олександр виховують чотирьох дітей - доньок Єлизавету та Марію, і синів - Кирила та Михайла. Як відомо, хлопці живуть в Іспанії з батьками Катерини з початку повномасштабної війни в Україні заради їхньої безпеки.
Катерина показала стильний лук, який складався з джинсів, темно-синього піджака, балеток Dior, вартість яких становить 49 тисяч гривень, а також сумочки цього бренду, вартістю майже 150 тисяч гривень.
А ось її мама обрала елегантний костюм блакитного кольору. Шанувальники залишилися в захваті від знімків і написали кілька коментарів.
"Катюша, мама чудово виглядає! Батькам великий привіт";
"Вау", - зазначили підписники.
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А також репер Потап, який втік за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, показався з дівчиною в США. На одному з нових знімків з ним засвітилася співачка, яка була одягнена у вишневе мереживне боді, але хто вона репер не уточнив.
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Хто такий Олександр Усик?
Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
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