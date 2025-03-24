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"Вау": Катерина Усик показала, який вигляд має її мама-красуня

Еліна Чигис
24 березня 2025, 07:55
159
Катерина Усик опублікувала сімейні кадри.
Катерина Усик
Катерина Усик - нові фото / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Усик

Коротко:

  • Катерина Усик приїхала до батьків і синів в Іспанію
  • Бізнесвумен сфотографувалася з мамою

Дружина українського боксера Олександра Усика - бізнесвумен Катерина Усик - поділилася рідкісними знімками зі своєю мамою.

На своїй сторінці в Instagram Усик опублікувала нові знімки, на яких позувала з мамою в Іспанії.

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Зазначимо, Катерина та Олександр виховують чотирьох дітей - доньок Єлизавету та Марію, і синів - Кирила та Михайла. Як відомо, хлопці живуть в Іспанії з батьками Катерини з початку повномасштабної війни в Україні заради їхньої безпеки.

Катерина Усик з матір'ю
Катерина Усик з мамою / фото: instagram.com, Катерина Усик

Катерина показала стильний лук, який складався з джинсів, темно-синього піджака, балеток Dior, вартість яких становить 49 тисяч гривень, а також сумочки цього бренду, вартістю майже 150 тисяч гривень.

А ось її мама обрала елегантний костюм блакитного кольору. Шанувальники залишилися в захваті від знімків і написали кілька коментарів.

Катерина Усик зустрілася з рідними
Катерина Усик зустрілася з рідними / фото: instagram.com, Катерина Усик

"Катюша, мама чудово виглядає! Батькам великий привіт";

"Вау", - зазначили підписники.

Олександр Усик
Олександр Усик / інфографіка: Главред

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Зазначимо, як повідомляв Главред, військовослужбовець і комік Віктор Рожевий розповів, як відзначає свій "день народження". Віктор зазначив, що вчиться контролювати ліві кінцівки і показав, які шрами у нього залишилися на голові.

А також репер Потап, який втік за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, показався з дівчиною в США. На одному з нових знімків з ним засвітилася співачка, яка була одягнена у вишневе мереживне боді, але хто вона репер не уточнив.

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Хто такий Олександр Усик?

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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