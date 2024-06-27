В Україні оголосили підозру путіністу-режисеру фільму "Ми з джазу"

Скандальний російський і радянський режисер Карен Шахназаров раніше відверто зізнається, що боїться того, що РФ може програти війну з Україною.

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Офіс Генпрокурора оголосив про підозру режисеру-путіністу Карену Шахназарову / колаж Главред, фото УНІАН

71-річному скандальному радянському і російському режисерові Карену Шахназарову (відомому за фільмом "Зимовий вечір у Гаграх" і "Ми з джазу"), а також гендиректору студії "Мосфільм", Офіс Генпрокурора України оголосив про підозру. Таку інформацію опублікувала пресслужба відомства.

Зокрема, відомо, що Шахназарову інкримінують ч. 3 ст. 436-2 КК України (Виправдання збройної агресії РФ проти України). За даними слідства, підозрюваний як публічна особа і представник "культурного центру Росії", користуючись популярністю й авторитетом у медіа, а також можливістю формувати громадську думку, систематично висловлював свою позицію на підтримку держави-агресора.

Позиція Карена Шахназарова щодо війни РФ з Україною - новини

Ще в березні 2014 року, коли Росія анексувала Крим і частково захопила території Донецької та Луганської області, режисер підтримав позицію президента Росії Володимира Путіна.

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Уже після 2014 року Карен Шахназаров відвідував окупований Крим порушуючи державні кордони України. Таким чином режисер потрапив у базу Миротворець.

Пізніше в прямому ефірі головного пропагандистського каналу РФ "Россия 1" він вирішив налякати росіян, які висловлюють незгоду з кривавою путінською політикою.

На думку режисера, таких людей необхідно перевиховувати, при цьому методи, які він запропонував для цього використовувати, більше нагадують Німеччину періоду Другої світової війни,

"Противники повинні розуміти, що їх не пощадять. Тут уже все по-серйозному: концтабори, перевиховання... Стерилізація! Тут усе серйозно", - заявляв Шахназаров.

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