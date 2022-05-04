Рашистський режисер погрожує критикам війни в Україні: "Все серйозно: концтабори, стерилізація!"

Карен Шахназаров запропонував влаштувати концтабори для незгодних з війною в Україні / facebook.com/100007830603445

Радянський і російський режисер, генеральний директор Мосфільму, Карен Шахназаров має радикально налаштовані рашистські погляди, які не соромиться озвучувати на публіці.

Так, 3 травня, в прямому ефірі головного пропагандистського каналу рф він вирішив пристрахати росіян, які висловлюють незгоду з кривавою путінською політикою.

На думку режисера, таких людей необхідно перевиховувати, при цьому методи, які він запропонував для цього використовувати, більше нагадують Німеччину періоду Другої світової війни, ніж цивілізовану сучасну державу, якою росія мріє здаватися.

"Противники букви Z повинні розуміти, що їх не пощадять. Тут вже все по-серйозному: концтабори, перевиховання... Стерилізація! Тут все серйозно",- заявив Шахназаров.

Нагадаємо, в 2014 році режисер фільмів Ми з джазу, Кур'єр, Анна Кареніна та ін. підтримав політику путіна щодо анексії Криму.

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Раніше російська актриса і телеведуча Тетяна Лазарєва, яка публічно засуджує війну, рашизм і підтримує Україну, звернулася до українців від імені росіян, які не хочуть бути "виродками" і чинять опір кремлівському диктатору.

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