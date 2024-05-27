У США розстріляли попуярного молодого актора

Джонні Вактор став свідком пограбування і був застрелений просто посеред вулиці.

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Актора застрелили під час спроби пограбування / Колаж Главред, фото Instagram/ johnnywactor

Актор серіалу "Головна лікарня" Джонні Вактор помер після того, як його застрелили під час спроби пограбування в центрі Лос-Анджелеса.

Як пише Page Six, йому було 37 років.

Мати Вактора, Скарлетт, розповіла, що його вбили рано вранці в суботу після того, як він і його колега, ймовірно, спіймали трьох підозрюваних, які намагалися вкрасти каталітичний нейтралізатор з його машини.

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Актор був смертельно поранений, коли зіткнувся з ними, хоча влада сказала його матері, що він не чинив опору.

Офіцери поліції Лос-Анджелеса прибули в район бульвару Піко і вулиці Хоуп близько 3:25 ранку в суботу.

Прибувши на місце, вони виявили чоловіка з вогнепальним пораненням. Пізніше Вактора оголосили мертвим у місцевій лікарні.

У неділю його агент Девід Шаул поділився заявою про смерть актора, повідомивши Variety: "Джонні Вактор був видатною людиною. Не просто талановитий актор, відданий своїй справі, а справжній моральний приклад для всіх, хто його знав.

"Це наполеглива праця, завзятість і готовність ніколи не здаватися. Злети і падіння складної професії він завжди тримав підборіддя і продовжував прагнути до кращого, ніж міг. Час, проведений із Джонні, був привілеєм, який ми хотіли б побажати всім. Він буквально віддав би тобі сорочку зі своєї спини", - додав він.

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