У США розстріляли попуярного молодого актора

Актор серіалу "Головна лікарня" Джонні Вактор помер після того, як його застрелили під час спроби пограбування в центрі Лос-Анджелеса.
Як пише Page Six, йому було 37 років.
Мати Вактора, Скарлетт, розповіла, що його вбили рано вранці в суботу після того, як він і його колега, ймовірно, спіймали трьох підозрюваних, які намагалися вкрасти каталітичний нейтралізатор з його машини.
Актор був смертельно поранений, коли зіткнувся з ними, хоча влада сказала його матері, що він не чинив опору.
Офіцери поліції Лос-Анджелеса прибули в район бульвару Піко і вулиці Хоуп близько 3:25 ранку в суботу.
Прибувши на місце, вони виявили чоловіка з вогнепальним пораненням. Пізніше Вактора оголосили мертвим у місцевій лікарні.
У неділю його агент Девід Шаул поділився заявою про смерть актора, повідомивши Variety: "Джонні Вактор був видатною людиною. Не просто талановитий актор, відданий своїй справі, а справжній моральний приклад для всіх, хто його знав.
"Це наполеглива праця, завзятість і готовність ніколи не здаватися. Злети і падіння складної професії він завжди тримав підборіддя і продовжував прагнути до кращого, ніж міг. Час, проведений із Джонні, був привілеєм, який ми хотіли б побажати всім. Він буквально віддав би тобі сорочку зі своєї спини", - додав він.
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