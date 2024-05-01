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"Мав би померти": відомий український письменник отримав поранення на фронті

Альона Вороніна
1 травня 2024, 15:18
Він повідомив, що живий, хоча, за його словами, "за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти".
Станислав Асеев
Український письменник Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті/ колаж: Главред, фото: соцмережа Х (колишній Twitter)

Український письменник і журналіст Станіслав Асєєв, який зараз служить у лавах Збройних сил України, отримав поранення на фронті.

Про це він повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter). Асєєв зазначив, що він ледь не загинув, але йому вдалося вижити і зараз він перебуває у лікарні.

"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні зі струсом мозку", – зазначив письменник.

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Також він додав, що скоро може звернутися за допомогою для свого підрозділу через великі матеріальні втрати.

"Незабаром я знову звернуся до вас за допомогою, оскільки в матеріальному плані наш підрозділ багато втратив", – написав Асєєв.

Хто такий Станіслав Асєєв?

Станіслав Асєєв (псевдонім Станіслав Васін, нар. 1 жовтня 1989, Донецьк, Українська РСР) - український письменник, журналіст і правозахисник, член Українського ПЕН, засновник Justice Initiative Fund. Автор роману "Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала". Під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом в окупованому Донецьку, активно писав для українстьких видань. Був викрадений 11 травня 2017 року і утримувався проросійською терористичною організацією "ДНР" до 29 грудня 2019 року. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року за книгу "В ізоляції".

Раніше повідомлялося, що зірка шоу "Ліга Сміху" і воїн Віктор Розовий отримав важке поранення в голову. З осколковою травмою воїна вивозили з поля бою понад 200 кілометрів.

Нагадаємо, дружина Віктора Розового розповіла про стан коміка після поранення в голову. Зірка "Ліги сміху" переніс складну операцію після важкої травми.

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