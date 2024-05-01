"Мав би померти": відомий український письменник отримав поранення на фронті

Він повідомив, що живий, хоча, за його словами, "за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти".

https://glavred.net/ukraine/dolzhen-byl-umeret-izvestnyy-ukrainskiy-pisatel-poluchil-ranenie-na-fronte-10561883.html Посилання скопійоване

Український письменник Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті/ колаж: Главред, фото: соцмережа Х (колишній Twitter)

Український письменник і журналіст Станіслав Асєєв, який зараз служить у лавах Збройних сил України, отримав поранення на фронті.

Про це він повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter). Асєєв зазначив, що він ледь не загинув, але йому вдалося вижити і зараз він перебуває у лікарні.

"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні зі струсом мозку", – зазначив письменник.

відео дня

Також він додав, що скоро може звернутися за допомогою для свого підрозділу через великі матеріальні втрати.

"Незабаром я знову звернуся до вас за допомогою, оскільки в матеріальному плані наш підрозділ багато втратив", – написав Асєєв.

Хто такий Станіслав Асєєв? Станіслав Асєєв (псевдонім Станіслав Васін, нар. 1 жовтня 1989, Донецьк, Українська РСР) - український письменник, журналіст і правозахисник, член Українського ПЕН, засновник Justice Initiative Fund. Автор роману "Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала". Під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом в окупованому Донецьку, активно писав для українстьких видань. Був викрадений 11 травня 2017 року і утримувався проросійською терористичною організацією "ДНР" до 29 грудня 2019 року. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року за книгу "В ізоляції".

Раніше повідомлялося, що зірка шоу "Ліга Сміху" і воїн Віктор Розовий отримав важке поранення в голову. З осколковою травмою воїна вивозили з поля бою понад 200 кілометрів.

Нагадаємо, дружина Віктора Розового розповіла про стан коміка після поранення в голову. Зірка "Ліги сміху" переніс складну операцію після важкої травми.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред