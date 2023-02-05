У родині солістки The Hardkiss сталося горе

2023 рік приніс в сім'ю української співачки і вокалістки групи The Hardkiss Юлії Саніної дуже сумні новини.

Саніна, Свічка / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

На початку 2023 року в родині української співачки і вокалістки групи The Hardkiss Юлії Саніної сталася сумна подія ‒ померла її рідна бабуся. Про це йдеться в новому пості дівчини в Instagram.

Саніна пише, що вирушила разом з мамою в невелику подорож до Барселони. За словами дівчини, вона завжди мріяла показати батькам столицю Каталонії, але все відкладала і відкладала поїздку на потім. Однак переломним моментом для сім'ї артистки стала смерть бабусі на початку року

І хоча Саніна мріяла відправитися в подорож з обома батьками, через повномасштабну війну в рідній Україні батько співачки змушений залишатися вдома.

"Вивезла матусю в Барселону на кілька днів. Цей рік почався для нас з різкого і несподіваного прощання з бабусею. В ту хвилину я ще раз гостро відчула, що більше не буду відкладати нічого на потім. Я завжди мріяла показати батькам Барселону, так що роблю це вже, але поки дівочим складом", – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше відомий український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв повідомив, що пішла з життя його мама - Антоніна Іванівна.

До того співак і учасник талант-шоу Олександр Кривошапко поділився своєю сімейною трагедією. В ефірі програми ЖВЛ, артист повідомив про смерть своєї бабусі в Маріуполі, коли росіяни масово обстрілювали українське місто.

Трохи раніше репер і колишній учасник групи "Час і стєкло" Позитив (Олексій Завгородній) розповів про те, як помер його рідний батько.

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