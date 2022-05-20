У родині відомого українського режисера горе - з життя пішла його мама

Алан Бадоєв втратив матір / instagram.com/alanbadoev

Український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв повідомив, що сьогодні пішла з життя його мама - Бадоєва Антоніна Іванівна. Сумну новину він повідомив у своєму блозі в Instagram.

Мамі артист присвятив зворушливий пост. У ньому він поділився спогадами з дитинства, а також надіями, що душа його рідної людини знайшла спокій і безтурботність.

"Мамочка ти була сильна, смілива, віддана, вродлива і душею, і тілом жінка.Твій ніжний голос зараз звучить у мене в голові.Як ти будила до школи.Як кликала їсти з вікна сьомого поверху, намагаючись з вулиці заманити додому.Як заспокоювала у хвилини моєї слабкості.Я пам'ятаю всі твої пісні, під які засинав на руках.Я дуже люблю тебе Мамочка ти подарувала стільки щастя та тепла.Я вірю, що твоя енергія вже в польоті і незабаром ти здобудеш нову можливість бути частиною живого",- зазначає Бадоєв.

Також він звернувся до Антоніни Іванівни, "для всіх близьких - Тонечка", як до ангела-хранителя, з проханням оберігати його, і приходити до нього час від часу: "Прошу оберігай нас і приходь у важкі хвилини хоч дощем, хоч квіткою, що розпустилася під снігом.Я пам'ятатиму тебе завжди і дуже постараюся не підвести, ти в кожній моїй клітинці, з тобою назавжди йде дитинство.Дякую тобі за це життя".

Мама Алана Бадоєва - Антоніна Іванівна / instagram.com/alanbadoev

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