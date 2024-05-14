Не могла зв'язати двох слів: зрадниця Асті жорстко осоромилася на сцені

Російська співачка ANNA ASTI, яка родом із Черкас, але живе і працює в країні-окупанті РФ, зганьбилася в терористичній Росії, яка напала на мирну Україну.
Як написав пропагандистський телеграм-канал Светский хроник, Анті вийшла отримувати якусь нагороду. Опухла співачка намагалася кілька разів сказати
"Не буду сказати, не буду говорити, що сказав, соррі, я трохи офігела", - намагається сказати Асті.
На відео - запроданка Асті намагається говорити:
Пропагандисти також висміяли зрадницю. "Чому вона тверезо розмовляє гірше, ніж ваш адмін з похмілля", - намагаються жартувати в Телеграм.
Хто така Анна Асті
Анна Asti (справжнє ім'я Анна Дзюба) - співачка родом із Черкас, колишня солістка гурту Artik & Asti. Артистка стала на бік окупантів, повністю переїхала жити в Росію після 24 лютого 2024 року, де працює і жодного слова не обмовилася про те, що РФ повномасштабно вторглася на територію України.
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Зазначимо, Анні Асті для збереження російського громадянства висунули вимогу в РФ відмовитися від українського громадянства з публічним висвітленням у ЗМІ та публічна підтримка війни.
А також на нещодавній музичній премії "Жара Music Awards" Анну Асті визнали "співачкою року". Крім того, вона отримала нагороду за композицію, яку заспівала з відомим артистом-путіністом Філіпом Кіркоровим.
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