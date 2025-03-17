Відома українська акторка у важкому стані - діагноз

Коротко:
- Зоя Сівач страждає на розсіяний склероз
- Син артистки доглядає за нею
Український відомий актор Назар Задніпровський розповів, що його мама - акторка Зоя Сівач - тяжко хвора.
В інтерв'ю для kp.ua Назар уточнив, що його мамі діагностували розсіяний склероз.
Актор поділився, що стан Сівач важкий, хоча вона і може сама себе обслужити, але зі своєї кімнати не виходить.
"Було дуже погано, зараз стабільно важко. Слава Богу, що може сама себе обслужити: памперс переодягнути, з'їсти те, що я приготував. Але з кімнати не виходить", - розповів Назар.
Також він уточнив, що весь свій вільний час присвячує матері і живе з нею, тому рідко бачиться з дружиною і дітьми.
"Зараз, на жаль, ми знову мало бачимося, тому що стало більше роботи і проблеми зі здоров'ям мами. Зараз живу в неї, а до дітей і дружини приїжджаю в гості, коли є час", - підсумував актор.
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Хто такий Назар Задніпровський?
Назар Задніпровський - народився 9 листопада 1975 року в Києві в акторській родині. Назар представник четвертого покоління акторської династії Ткаченків-Задніпровських. Заслужений артист України (2007). Театр імені Івана Франка вважає своєю другою домівкою.
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