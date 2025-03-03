Переможці премії Оскар-2025 - повний список

Фільм "Анора" забрав більшість нагород на премії.

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Переможці премії Оскар-2025 / колаж: Главред, фото: instagram.com/theacademy/

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Який фільм став тріумфатором на Оскарі-2025

Хто забрав решту статуеток на кінопремії

У ніч на 3 березня в Лос-Анджелесі відбулося нагородження переможців головної кінопремії Американської кіноакадемії. Цього року справжнім тріумфатором Оскара став фільм "Анора", який отримав 5 статуеток.

Сюжет фільму полягає в тому, що американська стриптизерка закохується в російського олігарха і виходить за нього заміж, але батьки нареченого бажають анулювати шлюб.

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Зазначимо, в "Анорі" одну із ролей зіграв російський актор Юрій Борисов. Він мовчить про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, внесений до бази сайту "Миротворець" та знімався у російському пропагандистському фільмі "Калашников".

До речі, найкращою актрисою стала Майкі Медісон - наймолодша лауреатка премії в історії, а найкращим актором оголосили Едрієна Броді.

Переможці "Оскара 2025

Найкращий фільм - "Анора

Найкращий режисер - Шон Бейкер ("Анора")

Найкращий актор - Едрієн Броді ("Бруталіст")

Найкраща актриса - Майкі Медісон ("Анора")

Найкращий актор другого плану - Кірен Калкін ("Справжній біль")

Найкраща актриса другого плану - Зої Салдана ("Емілія Перес")

Найкращий іноземний фільм - "Я досі тут" (перший в історії бразильський фільм, який нагороджений Оскаром)

Найкращий короткометражний документальний фільм - "Єдина дівчина в оркестрі"

Найкращий короткометражний документальний фільм - "Немає іншої землі"

Найкращий мультфільм - "Потік. Останній кіт на Землі"

Найкращий короткометражний мультфільм - "У тіні кипариса"

Найкращі костюми - Пол Тейзевелл ("Wicked: Чародійка")

Найкращий оригінальний сценарій - Шон Бейкер ("Анора")

Найкращий адаптований сценарій - Пітер Страуган ("Конклав")

Найкращий грим і зачіски - "Субстанція"

Найкращий монтаж - Шон Бейкер ("Анора")

Найкраща операторська робота - Лоу Кроулі ("Бруталіст")

Найкращий художник-постановник - "Wicked: Чародійка"

Найкраща оригінальна пісня - El Mal ("Емілія Перес")

Найкращий звук - "Дюна: Частина 2"

Візуальні ефекти - "Дюна: Частина 2"

Найкращий короткометражний фільм - "Я не робот"

Найкраща музика до фільму - композитор Деніел Бламберг ("Бруталіст")

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