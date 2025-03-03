Переможці премії Оскар-2025 - повний список

Ви дізнаєтеся:
- Який фільм став тріумфатором на Оскарі-2025
- Хто забрав решту статуеток на кінопремії
У ніч на 3 березня в Лос-Анджелесі відбулося нагородження переможців головної кінопремії Американської кіноакадемії. Цього року справжнім тріумфатором Оскара став фільм "Анора", який отримав 5 статуеток.
Сюжет фільму полягає в тому, що американська стриптизерка закохується в російського олігарха і виходить за нього заміж, але батьки нареченого бажають анулювати шлюб.
Зазначимо, в "Анорі" одну із ролей зіграв російський актор Юрій Борисов. Він мовчить про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, внесений до бази сайту "Миротворець" та знімався у російському пропагандистському фільмі "Калашников".
До речі, найкращою актрисою стала Майкі Медісон - наймолодша лауреатка премії в історії, а найкращим актором оголосили Едрієна Броді.
Переможці "Оскара 2025
Найкращий фільм - "Анора
Найкращий режисер - Шон Бейкер ("Анора")
Найкращий актор - Едрієн Броді ("Бруталіст")
Найкраща актриса - Майкі Медісон ("Анора")
Найкращий актор другого плану - Кірен Калкін ("Справжній біль")
Найкраща актриса другого плану - Зої Салдана ("Емілія Перес")
Найкращий іноземний фільм - "Я досі тут" (перший в історії бразильський фільм, який нагороджений Оскаром)
Найкращий короткометражний документальний фільм - "Єдина дівчина в оркестрі"
Найкращий короткометражний документальний фільм - "Немає іншої землі"
Найкращий мультфільм - "Потік. Останній кіт на Землі"
Найкращий короткометражний мультфільм - "У тіні кипариса"
Найкращі костюми - Пол Тейзевелл ("Wicked: Чародійка")
Найкращий оригінальний сценарій - Шон Бейкер ("Анора")
Найкращий адаптований сценарій - Пітер Страуган ("Конклав")
Найкращий грим і зачіски - "Субстанція"
Найкращий монтаж - Шон Бейкер ("Анора")
Найкраща операторська робота - Лоу Кроулі ("Бруталіст")
Найкращий художник-постановник - "Wicked: Чародійка"
Найкраща оригінальна пісня - El Mal ("Емілія Перес")
Найкращий звук - "Дюна: Частина 2"
Візуальні ефекти - "Дюна: Частина 2"
Найкращий короткометражний фільм - "Я не робот"
Найкраща музика до фільму - композитор Деніел Бламберг ("Бруталіст")
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Що таке нагорода "Оскар"?
"Оскар" - найпрестижніша нагорода в кінематографі США і щорічний приз із багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Маєром на кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer 1927 року. Сам приз - позолочена статуетка, відома з 1939 року як "Оскар".
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